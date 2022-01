Comment Bandsintown a su renouveler son modèle face à la crise?

Pour Bandsintown, la crise sanitaire et économique de 2020 aurait pu être fatale. La startup new-yorkaise qui développe une plateforme dédiée aux artistes et à la découverte de concerts évolue en effet dans un secteur particulièrement touché par la crise.

Racheté en 2011 à Facebook par Julien Mitelberg et Fabrice Sergent, via leur entreprise Cellfish, Bandsintown a été contraint de revoir son modèle face à l’annulation des concerts. Pour rappel, la startup accompagne les artistes en les aidant à se faire connaître et propose une plateforme de découverte de concerts.

Face aux annulations des concerts et l’arrêt quasi complet du milieu de l’événementiel, Bandsintown lance sa chaîne sur le service de streaming Twitch le 25 mars 2020. « Nous avons été les premiers à les contacter (Twitch) pour leur proposer de prendre une initiative majeure dans la musique. Sur cette chaîne, nous avons produit 1 300 concerts », explique Fabrice Sergen, l’un des pionniers de l’Internet en France et passionné de musique. « Nous avons permis aux artistes de découvrir le livestreaming et de les pousser à créer leurs propres chaînes sur Twitch ».

La plateforme a ainsi perdu peu de trafic pendant le premier confinement et a permis aux artistes de lister leurs événements livestream. Fin 2020, Bandsintown lance sa propre plateforme avec sa propre technologie qui produit des séries de concerts sur abonnement.

Retrouvez l’interview de Fabrice Sergent, Managing Partner de Bandsintown Group :