Fanbase, data et algorithmes : Base For Music lève 1,5 million d’euros pour aider les artistes à exister sur Spotify

À l’heure où plus de 120 000 nouveaux titres sont mis en ligne chaque jour sur les plateformes de streaming, comment capter l’attention des auditeurs dans un océan musical devenu opaque et saturé ? Pour les artistes et les labels, la bataille de la visibilité se joue désormais sur le terrain des algorithmes. Face à ce défi, Base for Music veut réinventer le marketing musical à partir de la donnée d’engagement fan.

Fondée par Maxence Bazin, ancien producteur et entrepreneur dans la music tech, la startup s’est imposée auprès des artistes indépendants en proposant un outil qui transforme les campagnes publicitaires en leviers d’acquisition mesurable. Là où les budgets publicitaires sont souvent dispersés entre Facebook Ads, TikTok, Google ou DSP sans lecture unifiée, Base for Music offre une plateforme centralisée qui permet de suivre les comportements des fans (streams, interactions, préférences), et de les croiser avec les actions marketing menées. Résultat, une capacité à évaluer précisément l’efficacité des campagnes sur la performance algorithmique des titres.

« Digital marketing is essential in today’s market landscape, but it remains a black box in terms of ROI. With our data-driven technology, we’re moving it into a new era, allowing industry professionals to steer their growth through the fan-artist relationship » explique Maxence Bazin, CEO de Base for Music à Digital Music News. Il ne s’agit plus simplement de faire du clic ou d’accumuler des vues, mais de bâtir une audience active, qualifiée, et capable d’influencer les algorithmes de recommandation.

Le timing est stratégique avec une industrie musicale qui traverse une période de mutation profonde, la part des revenus liés au streaming a dépassé les 70 % dans les marchés matures, mais la rentabilité reste concentrée sur une minorité d’artistes. Dans ce contexte, le contrôle de la donnée devient un avantage concurrentiel majeur, jusque-là capté essentiellement par les plateformes elles-mêmes. Spotify, Apple Music ou YouTube détiennent la donnée, mais les artistes et labels n’ont souvent accès qu’à des tableaux de bord limités, sans possibilité de relier directement leur marketing à leurs performances.

Base for Music propose une lecture alternative avec son outil qui permet non seulement de piloter les campagnes mais aussi d’identifier les actions ayant un impact sur les playlists algorithmiques. Cette approche a séduit des labels comme Because Music, Roche Musique, des distributeurs comme IDOL, ainsi que des partenaires comme Groover ou iMusician. Tous partagent le même besoin, celui de mieux comprendre, prédire et activer la croissance d’un artiste dans un environnement dominé par les signaux faibles.

Si plusieurs outils partagent une logique d’acquisition ou d’analyse (Linkfire, Bandsintown, Feature.fm), peu vont aussi loin dans la corrélation entre campagne et visibilité effective. Là où d’autres solutions restent centrées sur les clics ou les liens intelligents, Base for Music ambitionne de devenir l’interface analytique entre fanbase et stratégie marketing, au service des indépendants comme des professionnels.

Base for Music vient de lever 1,5 million d’euros auprès du fonds belge LeanSquare, spécialisé dans les technologies de la musique, ainsi que de plusieurs investisseurs stratégiques, notamment Tristan Toulemonde, directeur des ventes Europe chez Spotify, et Gilles Moncabeig, cofondateur de Teads. Cette levée permettra d’accélérer le développement commercial de la startup, de pénétrer de nouveaux marchés européens et d’enrichir ses capacités analytiques.