Comment collaborer avec des influenceurs sur les réseaux et medias sociaux ?

Pour ce premier numéro de notre nouveau podcast Future of Digital Marketing, nous ne pouvions pas nous décoréller de l’actualité rugissante à propos des influenceurs, même si l’idée est de sortir de la polémique Shauna Events vs Booba.

L’occasion est donnée pour faire un point sur un volet de l’influence qui se développe principalement depuis 2004, année où les blogs prennent de l’ampleur et différentes marques comme Nokia, ou quelques rares agences comme Ogilvy, ou Vanksen mènent campagne au travers d’illustres inconnus « influents » sur la toile, puis sur les medias et réseaux sociaux.

Il aura fallu une bonne quinzaine d’années pour que se structure une offre qui permet aux marques de toucher différement et de plus en plus d’efficacité leurs cibles, mais aussi de tester de nouveaux produits, et bien entendu de renforcer les liens avec leurs communautés.

Pour décoder plus en profondeur le sujet, nous avons demandé à Cyril Attias, le fondateur de l’Agence des Medias Sociaux (Mini, Clarins, Sonos) qui est l’un des pionniers de l’influence sur les réseaux et medias sociaux de venir décoder le sujet plus en profondeurs

Comment se décompose l’échiquier de l’influence via les medias et réseaux sociaux?

Qui sont les acteurs du secteur de l’influence?

Quels intérêts pour les marques de s’engager dans une campagne d’influence sur les réseaux et medias sociaux?

Comment définir sa stratégie d’influence en social media?

Comment collaborer avec un influenceurs du brief au reporting de campagne?

Retrouvez en intégralité ce premier épisode de FW Future of Digital Marketing avec Cyril Attias, Fondateur de l’Agence des Medias Sociaux sur FrenchWeb mais également toutes les bonnes plateformes de podcast.

L’endroit préféré de vos clients sont les plateformes sociales (Instagram / TikTok), ok mais comment doit on s’y prendre?

Comment les partenariats peuvent ils permettre à une marque de développer de nouveaux business?

Quand il s’agit de faire des ventes, l’eMail bat la publicité en ligne à plate couture, quelles sont les tendances et meilleures pratiques?

Zero-party data, la nouvelle donne de la DATA

Relation client: comment engager de vraies conversations et pas juste balancer des scripts incohérents