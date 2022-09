[Série B] Imagerie médicale : Incepto lève 27 millions d’euros auprès de LBO France

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Incepto, une startup qui distribue des applications d’intelligence artificielle pour l’imagerie médicale, vient de réaliser un tour de table de 27 millions d’euros mené par LBO France, avec la participation de Wille Finance et de ses investisseurs historiques AXA Venture Partners (AVP), le fonds Patient Autonome de Bpifrance et Karista. Cette levée de fonds doit permettre à l’entreprise de financer son expansion dans quatre nouveaux pays en Europe (Allemagne, Espagne, Italie, Portugal). Incepto avait déjà levé 5,6 millions d’euros en série A en 2019.

Lancé en 2018 par Gaspard d’Assignies, Florence Moreau et Antoine Jomier, Incepto développe une plateforme de solutions d’imagerie médicale (radiographies, scanners, échographies ou encore IRM) basée sur l’intelligence artificielle. La startup a pour objectif de dépister rapidement le cancer ou les maladies cardiovasculaire et neurodégénérative grâce à ses solutions et vise dans l’ensemble à accompagner les médecins et radiologues dans la gestion des données à analyser.

Le « Netflix de l’imagerie médicale »

L’enjeu est de réduire le délai d’attente pour les examens, pallier le déficit de spécialistes pour certaines maladies graves et accompagner le travail des médecins face à l’accroissement des données à analyser, ce qui permet de repenser la prise en charge des patients, dans plusieurs filières de soins comme aux urgences, en cancérologie, en cardiologie ou dans les maladies neurodégénératives.

Pour ce faire, la startup travaille par exemple avec des startups comme Pixyl, spécialisée dans la neuroimagerie (ou imagerie cérébrale). Elle vient par ailleurs de signer cinq nouveaux partenariats avec IBlab, Milvue, PAIRE, Smartsoft et Thirona pour étoffer son offre dans la prise en charge aux urgences, la cancérologie, l’orthopédie, la rhumatologie et la pneumologie.

En parallèle, Incepto déploie 20% des applications présentes sur la plateforme. « Nous avons une équipe de production qui développe des applications maison sur des thématiques qui ne sont pas encore couvertes par d’autres startups », explique le CEO de l’entreprise Antoine Jomier. « Nous avons tendance à dire que nous sommes le ‘Netflix de l’imagerie médicale’ car nous avons ce double rôle de producteur/distributeur ».

Incepto, qui travaille aujourd’hui avec plus de 150 clients et sites de radiologies en France et en Europe, ambitionne de traiter un million de patients en Europe par mois d’ici à 2024.

Retrouvez l’interview complète d’Antoine Jomier, co-fondateur et CEO d’Incepto :