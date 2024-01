Comment concevoir et piloter le développement d’un produit SaaS en 2024? le retour d’expérience de SELLSY

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

La conception et le développement produit dans le domaine du SaaS est un art complexe, où doit se conjuguer richesse fonctionnelle, et simplicité afin que l’ensemble des utilisateurs appréhendent le service sans difficulté, et surtout que sa courbe d’adoption soit crescendo. Un vrai challenge pour les produits complexes et ce d’autant lorsqu’ils sont utilisé par des équipes différentes qui ont chacune leurs propres attentes.

Nous vous proposons aujourd’hui d’étudier cette problématique au travers de l’expérience de Christophe PECQUERIE, le Chief Product Officer de SELLSY, une solution de gestion de la relation client, qui occupe aujourd’hui une place importante sur l’échiquier des solutions de CRM.

De nombreuses marques excellent dans le domaine à l’instar d’Aircall ou encore de Sellsy dont nous accueillons pour ce second épisode de notre podcast Future of Digital Marketing, Mathieu Arles Dufour, Head of Channel Partnerships chez Sellsy

Au sommaire de cet épisode:

Les qualités d’un bon Chief Product Officer

Les défis du développement produit

Formation et compétences des équipes produit

Organisation des équipes

Processus d’élaboration

Comment gérer l’évolution produit?

La question de la sécurité des données

Role de l’IA

SELLSY est une suite CRM complète à destination des TPE et PME, intégrant des outils de marketing, ventes, facturation, pré-comptabilité et gestion de trésorerie. La solution permet à plus de 6 900 entreprises de gagner du temps, booster leurs ventes et sécuriser leur revenu. Elle s’adresse notamment aux équipes marketing, ventes et administratives.

