INTERCLOUD en redressement judiciaire après 138 millions d’euros levés.

InterCloud, entreprise pionnière des solutions d’interconnexion cloud sécurisées, est entrée en redressement judiciaire en novembre 2024. Fondée en 2010 par Jérôme Dilouya, la société avait levé un total de 138 millions d’euros, dont un tour de table de 100 millions en 2022 mené par Aleph Capital, avec Ventech et Open CNP. Malgré cette dynamique, InterCloud n’a pas réussi à maintenir son développement dans un marché pourtant en pleine expansion.

Des ambitions paneuropéennes freinées

Spécialiste du Software-Defined Cloud Interconnection (SDCI), InterCloud avait pour objectif de devenir un acteur incontournable en Europe. La société visait principalement les grands comptes BtoB, parmi lesquels la SNCF, LVMH, et plusieurs entreprises du CAC 40, des clients exigeants dont les données sensibles nécessitaient des solutions robustes et sécurisées.

En 2022, InterCloud affichait une vision ambitieuse : recruter une cinquantaine de commerciaux pour accélérer sa croissance internationale. « Nous faisons en sorte que le système informatique de nos clients tienne debout », expliquait Jérôme Dilouya à l’époque, insistant sur la spécificité de ce marché prometteur. Les projections de Gartner semblaient valider cette stratégie, estimant que 30 % des entreprises utiliseraient des services SDCI pour leurs connexions cloud d’ici 2025.

Une trajectoire difficile

Malgré son positionnement de leader sur un marché de niche, InterCloud n’a pas su transformer ses opportunités en succès durable. L’intensité concurrentielle et les coûts de développement d’une force commerciale internationale ont probablement pesé sur ses finances. Son chiffre d’affaires avait pourtant progressé de 12 millions d’euros en 2022 à 13 millions en 2023. Intercloud compte 56 collaborateurs en France et 6 en Espagne. La société se trouve aujourd’hui à un tournant décisif, où sa survie dépendra de la restructuration de ses activités et d’un éventuel soutien financier extérieur.

Un secteur toujours en croissance

Le redressement d’InterCloud n’occulte pas la dynamique du marché des SDCI, qui reste en forte progression. Les solutions d’interconnexion cloud sécurisées représentent un enjeu stratégique pour les grandes entreprises, confrontées à des besoins accrus de performance, de confidentialité et de flexibilité.