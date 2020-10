Comment Kimai a tapé dans l’œil de Meghan Markle

Elles sont belges et vivent à Londres. Sidney Neuhaus et Jessica Warch sont les deux fondatrices de Kimai, une marque de bijoux de luxe nouvelle génération, soucieuse de produits responsables, or recyclé, diamant de labo, une attention pointue aux attentes de leurs clients. Elles incarnent cette nouvelle génération d’entrepreneurs attentives au monde avec des produits d’une qualité exceptionnelle. Une marque qui a notamment séduit Meghan Markle, l’épouse du prince Harry.