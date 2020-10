Qu’est-ce que l’innovation marketing ?

Avec près de vingt ans d’expérience, Veepee a été aux premières loges des mutations de l’e-commerce. Mais pour être durable, encore faut-il être capable de se réinventer. Dans ce sens, le déstockeur en ligne a notamment mobilisé 80 millions d’euros en R&D et open innovation pour lancer un incubateur de start-up à la Station F et créer deux laboratoires d’innovation avec Epitech et 42. Au sein du groupe de Jacques-Antoine Granjon, l’innovation est portée par Jean Philippe. Dans le cadre de ses fonctions, il doit adresser plusieurs problématiques, et notamment celle du marketing. Et pour cause, il s’agit d’un secteur exigeant qui fait appel à la créativité des retailers pour permettre à leurs produits de se différencier de la concurrence.