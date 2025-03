Comment la fintech Noelse redonne du pouvoir d’achat aux particuliers et aux professionnels ?

Dans un contexte où la complexité et le manque de transparence des services bancaires traditionnels limitent la gestion de leur argent par les particuliers et les professionnels, Noelse s’impose comme une fintech innovante et engagée. Grâce à une approche centrée sur la simplicité, la flexibilité et l’accessibilité, elle propose des solutions concrètes pour optimiser le budget, réduire les coûts et faciliter la trésorerie. Son ambition ? Redonner aux usagers un véritable pouvoir d’achat et une autonomie financière.

Une offre bancaire repensée pour les particuliers.

Noelse propose une alternative aux banques traditionnelles en mettant l’accent sur une gestion fluide et sans contraintes. La fintech simplifie le quotidien des particuliers en supprimant les frais cachés et en proposant des services clairs, pratiques et transparents.

Des fonctionnalités pensées pour maximiser le budget.

💳 Un compte bancaire sans surprise

Un compte principal pour gérer ses opérations quotidiennes

Une carte digitale + une Mastercard Classic

Un IBAN français pour une meilleure intégration locale

Des virements et prélèvements illimités

Paiements instantanés avec Noelse Pay

📊 Un contrôle total sur ses finances

Solde en temps réel pour ajuster ses dépenses immédiatement

Sous-comptes illimités pour organiser son budget avec précision

Agrégation bancaire pour une vision globale de ses comptes en un coup d’œil

🚀 Un coup de pouce pour éviter les fins de mois difficiles

Une avance de 100€ par mois pour faire face aux imprévus, sans frais cachés (Uniquement disponible avec l’offre Nolse Care à 9 euros).

📞 Un support client humain et réactif

Des conseillers disponibles 7j/7 , sans jargon bancaire ni démarches complexes

Noelse Smart et Noelse Care offrent des solutions adaptées à chacun, avec des services accessibles dès 6€ et 9€ par mois. Avec cette approche, Noelse permet aux particuliers de mieux gérer leur argent et d’éviter les frais superflus, renforçant ainsi leur pouvoir d’achat.

💡Découvrir la solution >

Une solution sur-mesure pour les professionnels.

Les indépendants, artisans et commerçants font face à des défis spécifiques en matière de gestion de leur argent. Noelse leur propose une solution bancaire agile avec des outils adaptés. Les offres Noelse Pro Smart et Noelse Pro Collect, accessibles à partir de 19€ et 29€ par mois, répondent aux besoins des entrepreneurs.

Des outils bancaires pensés pour optimiser la trésorerie.

💼 Un compte pro tout-en-un

IBAN français pour une gestion facilitée des paiements

Compte de paiement en euros

Carte digitale et physique Business Mastercard

3 sous-comptes projets pour une meilleure organisation des finances

💳 Des paiements et encaissements fluidifiés

Virements entrants

30 virements sortants inclus

2 retraits en euros en DAB en France

Historique illimité pour suivre toutes les transactions

📊 Une gestion optimisée de la trésorerie

Solde en temps réel pour ajuster ses décisions financières

Liens de paiement pour facturer en un clic

Pages de paiement en marque blanche pour une intégration fluide aux plateformes e-commerce

🛒 Des outils pour booster son activité

Jusqu’à 4 TPE Ingenico mis à disposition pour encaisser facilement

Noelse apporte ainsi une réponse concrète aux problématiques de trésorerie et de gestion des paiements des professionnels, en leur offrant une vision claire et une flexibilité inédite.

💡Découvrir la solution >

Une fintech qui réinvente la gestion de l’argent.

Une autonomie financière renforcée

L’un des principaux atouts de Noelse est sa capacité à offrir aux usagers une vision claire et immédiate de leur situation financière. Grâce à ses outils de suivi en temps réel et à l’agrégation bancaire, chacun peut piloter son budget avec précision et anticiper ses dépenses, évitant ainsi les mauvaises surprises.

Un rempart contre les imprévus

L’avance de 100€ intégrée à l’offre Noelse représente une véritable bouée de sauvetage pour les particuliers, leur permettant d’éviter les frais de découvert et de mieux gérer les aléas financiers.

Une gestion simplifiée des paiements et encaissements

Les fonctionnalités innovantes de Noelse facilitent les transactions, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels :

Pages de paiement en marque blanche pour une meilleure intégration e-commerce

Liens de paiement pour des transactions rapides et sécurisées

TPE mis à disposition pour les commerçants et artisans

Une expérience fluide, sans les contraintes des banques traditionnelles

Noelse mise sur une approche 100% digitale, supprimant les formalités administratives lourdes et offrant une ouverture de compte simple et rapide. Sans frais cachés et avec une tarification transparente, la fintech propose une alternative efficace et accessible à toutes celles et ceux qui veulent reprendre le contrôle de leur argent.

Noelse engagé pour le pouvoir d’achat.

En redonnant aux particuliers et aux professionnels les moyens de mieux gérer leur argent, Noelse agit directement sur leur pouvoir d’achat. Sa promesse ? Offrir une alternative bancaire moderne, fluide et abordable, en réponse aux attentes d’un monde financier en pleine mutation.

Noelse s’impose ainsi comme un acteur clé de la fintech, apportant des solutions pratiques et accessibles pour une gestion fluide et optimisée de l’argent.