Orange veut devenir l’AWS des télécoms / Comment l’IA alimente la Cybercriminalité ? / Les réseaux sociaux, nouveau filtre de l’immigration américaine

Orange annonce au Mobile World Congress 2025 le lancement de son offre « 5G Core Network-as-a-Service » (CNaaS), une virtualisation complète du cœur de réseau 5G. Cette solution permet aux opérateurs mobiles de s’appuyer sur une infrastructure cloud mutualisée, réduisant ainsi les coûts et la complexité du déploiement d’un réseau avec un modèle « Pay-as-you-grow ».

L’Italie hésite à finaliser un contrat de 1,5 milliard d’euros avec Starlink

Le gouvernement italien remet en question son accord de 1,5 milliard d’euros avec Starlink, en raison du retrait américain des engagements sécuritaires en Europe, selon Bloomberg. Des alternatives comme Eutelsat sont envisagées pour les communications satellitaires gouvernementales. L’administration Meloni juge Elon Musk comme un partenaire incertain. La décision américaine de suspendre l’aide militaire à l’Ukraine a significativement accentué les tensions, tandis que les actions d’Eutelsat ont bondi de 120 % cette semaine.

Les réseaux sociaux, nouveau filtre de l’immigration américaine

L’administration Trump veut contraindre les demandeurs de carte verte, de naturalisation et d’asile à déclarer leurs comptes sur les réseaux sociaux. Présentée comme une mesure de sécurité nationale, cette exigence toucherait plus de 3,5 millions de personnes par an. Si le Département d’État impose déjà cette obligation aux demandeurs de visa depuis 2019, son extension aux immigrants déjà présents sur le sol américain marque un tournant. Des juristes s’inquiètent d’une atteinte aux droits fondamentaux, pointant une possible violation du Premier Amendement, qui protège la liberté d’expression, et du Quatrième Amendement, garantissant la vie privée. Pour ses détracteurs, cette mesure pourrait devenir un outil de censure et de sélection idéologique, renforçant la politique de restriction de l’immigration légale du Président Donald Trump.

OpenAI prépare des agents IA spécialisés à 20 000 dollars par mois

OpenAI envisagerait de facturer jusqu’à 20 000 dollars par mois pour des agents IA spécialisés, selon The Information. Ces outils cibleraient des usages avancés, dont le tri de prospects commerciaux et le développement logiciel. Un agent dédié aux chercheurs de haut niveau atteindrait ce tarif maximal, tandis que d’autres versions, comme un assistant pour ingénieurs logiciels, seraient proposées à 10 000 dollars par mois. SoftBank, investisseur d’OpenAI, aurait déjà engagé 3 milliards de dollars pour ces solutions, alors que l’entreprise cherche à compenser ses 5 milliards de pertes annuelles.

Google déploie « AI Mode », une recherche augmentée par l’IA

Google introduit « AI Mode », une fonctionnalité expérimentale de recherche assistée par IA, accessible aux abonnés Google One AI Premium via Search Labs. Propulsée par Gemini 2.0, cette technologie permet d’explorer des requêtes complexes et d’obtenir des réponses comparatives en temps réel. Contrairement aux recherches classiques, AI Mode combine plusieurs sources pour produire des résultats détaillés et vérifiables.

Edition spéciale MWC 2025

LEVEES DE FONDS

Swap lève 37 millions d’euros pour accélérer à l’international

La startup londonienne Swap a levé 37 millions d’euros en série B, un tour mené par ICONIQ Growth, avec la participation de Cherry Ventures, QED Investors et 9900 Capital. Fondée en 2022 par Sam Atkinson et Zach Bailet, Swap développe un système d’exploitation e-commerce intégrant transactions transfrontalières, gestion des stocks, retours et analyses pilotées par l’IA.

Ataraxis AI lève 20,4 millions de dollars pour affiner la prise en charge du cancer

La startup new-yorkaise Ataraxis AI a bouclé un tour de 20,4 millions de dollars en série A, mené par AIX Ventures avec le soutien de Thiel Bio, Founders Fund, Floating Point, Bertelsmann et ses investisseurs historiques Giant Ventures et Obvious Ventures. Fondée par Jan Witowski et Krzysztof Geras, la startup développe une IA capable de prédire l’évolution du cancer sur cinq à dix ans afin d’optimiser les traitements.

Telescope lève 3,7 millions d’euros pour transformer la gestion des risques climatiques dans l’immobilier

La startup norvégienne Telescope a bouclé un tour de 3,7 millions d’euros en seed, mené par Scale Capital et Dreamcraft Ventures, avec la participation de Curiosity VC et OBOS Oppstart. Fondée en 2022 par Gustav Haaland, Marit Bjerkreim et Mathias Wahl, l’entreprise développe une plateforme permettant aux acteurs de l’immobilier de quantifier et gérer les risques climatiques.

XUND lève 6 millions d’euros pour accélérer son expansion en Europe

La startup viennoise XUND a bouclé un tour de 6 millions d’euros en pré-série A, mené par Lead Ventures avec la participation de J&T Ventures et le soutien renouvelé de MassMutual Ventures, tba network et LANA Ventures. Fondée en 2018 par Lukas Seper, Tamás Petrovics et Zoltán Tarabó, l’entreprise développe des logiciels médicaux certifiés (Software as a Medical Device), intégrant l’IA pour optimiser le parcours patient.

AGENDA

