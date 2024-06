ADOBE provoque une crise de confiance / Nouveau financement pour THE SANDBOX / ils recrutent: Positive Group, Longchamp, Dassault Systèmes, Voyages Privés…

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

ADOBE provoque une crise de confiance de ses utilisateurs de CREATIVE CLOUD

Le développement de l’IA au sein des plateformes, et des applications se confronte à des problématiques juridiques importantes. Ainsi ADOBE vient de susciter la stupéfaction voire la colère chez les utilisateurs de Creative Cloud en imposant de nouvelles conditions d’utilisation. Cette mise à jour, si elle est validée par l’utilisateur, permet à ADOBE d’accéder à leurs documents privés par des méthodes automatisées et manuelles.

Un point qui n’a pas échappé à de nombreux graphistes travaillant sous le sceau de la confidentialité avec leurs clients et qui de fait ne peuvent plus utiliser la suite CREATIVE CLOUD sans être en défaut avec les NDA signés.

A cela s’ajoute une nouvelle licence qui accorde à Adobe des droits étendus sur le contenu des utilisateurs, incluant la possibilité de le sous-licencier à des tiers. Malgré les assurances de Jérémie Noguer, directeur produit de Substance 3D, affirmant qu’Adobe ne compte pas accéder aux projets des utilisateurs, les critiques persistent. Reste à voir comment ADOBE ajustera ou non ces deux points face à la bronca de ses clients.

De son coté META fait fuir les artistes utilisant Instagram, et offre du vent aux voiles de CARA une alternative créé par Jingna Zhang

Face aux nouvelles conditions d’utilisation de Meta en matière d’IA, de nombreux artistes quittent la plateforme pour rejoindre Cara, une alternative anti-IA dirigée par des artistes. Cara a vu son nombre d’utilisateurs passer de 40 000 à 650 000 en une semaine, propulsant l’application en tête des classements de l’App Store.

Créée par la photographe Jingna Zhang, Cara offre un espace où les artistes peuvent partager leurs œuvres sans craindre qu’elles soient utilisées pour entraîner des systèmes d’IA.

France 2030 : 6 milliards d’EUR pour l’IA

Le plan gouvernemental France 2030, doté de 54 milliards d’EUR, alloue 6 milliards à l’intelligence artificielle (IA). À mi-parcours, 31 milliards ont déjà été investis, dont 2 milliards pour l’IA. La 2e phase du plan prévoit d’ajouter 4 milliards, portant l’investissement total en IA à environ 10-11 % du budget. Plutôt que de créer de nouveaux laboratoires, ces fonds favoriseront l’intégration de l’IA dans divers projets innovants, en mettant l’accent sur la « convergence IA ». Le soutien inclut également la formation en IA et le refinancement du supercalculateur Jean Zay, pour renforcer l’utilisation de l’IA dans divers secteurs comme la santé et l’environnement.

L’Europe et TikTok : Un avenir incertain sous surveillance

Dans une interview cette semaine dans L’Express, le commissaire européen THIERRY BRETON revient sur les enquêtes en cours sur TIKTOK concernant son design addictif et la vérification d’âge insuffisante. Il souligne que la plateforme doit respecter les régulations européennes strictes (DSA, DMA). Breton insiste que l’Europe pourrait envisager des interdictions temporaires si TikTok ne se conforme pas aux règles, de manière démocratique. Il affirme que la régulation européenne est essentielle pour protéger les utilisateurs et assurer la sécurité des données, particulièrement en période électorale.

Prevent2Care : 15 nouveaux lauréats pour innover en prévention santé

Le Prevent2Care, incubateur français dédié à la prévention santé basé à Paris et à Lyon (et créé par lz Fondation d’entreprise Ramsay Santé), annonce sa 6e promotion avec 11 start-ups et 4 associations innovantes. Ces lauréats bénéficieront d’un accompagnement gratuit pendant 9 mois, incluant des ateliers collectifs et un soutien expert en levée de fonds. Parmi les projets sélectionnés, AXELIFE mesure la rigidité artérielle, CÉRÉBRO aide les orthophonistes, DATUS est une boisson Cleantech à base de noyaux de dattes, RECIPROQ favorise le soutien psychologique entre pairs, NOVIGA dépiste les apnées du sommeil, FOODELLES se concentre sur la nutrition des femmes, WELL WITH WAVES développe des équipements pour le personnel médical, AUDYA aide les patients sourds, Floating Genes travaille sur la détection sur le cancer du pancréas, FASTEN propose des thérapies pour amplifier les traitements du cancer, et HEEGEE soutient les patients avec des maladies rhumatismales. Depuis 2018, Prevent2Care a soutenu 140 projets, généré plus de 110 millions d’EUR de levées de fonds et créé plus de 700 emplois, impactant positivement la santé de 500 000 patients.

James Dyson croit plus que jamais aux ingénieurs entrepreneurs

Présent à Paris ce 6 juin pour le lancement de l’édition française de son livre « Invention. Une vie à apprendre par l’échec » (aux Éditions du Cherche-Midi), le scientifique et designer industriel anglais JAMES DYSON (fondateur de la société Dyson) a livré devant des professionnels triés sur le volet sa vision d’entrepreneur inventeur. Il dit se méfier des experts qui tuent souvent les projets parce qu’ils déclarent savoir ce qui va marcher ou pas. Il prône l’approche naïve, celle de l’ingénieur qui amène à se poser des questions sur des problèmes pour trouver des solutions. Défendant les études et les profils d’ingénieurs, il constate qu’il faut aujourd’hui 5 fois plus d’ingénieurs pour créer un produit qu’il y a 25 ans avec des profils en mécanique, en électricité, en aérodynamisme… Mais aussi en logiciels et en IA. Il dit être libre de ses choix d’entrepreneur du fait que son entreprise est restée familiale sans pression de la Bourse et d’investisseurs. Enfin, comme conseil majeur aux entrepreneurs en France, Dyson dit de ne jamais abandonner, car c’est au moment même où les équipes ralentissent, qu’il faut accélérer pour créer le bon produit.

Au rendez-vous de l’innovation durable avec la Tech

La 1re édition One to One B.Better, rencontre business des innovations durables et responsables, à l’hippodrome Paris Longchamp le 4 juin, est un succès. Étaient présents : 120 invités triés sur le volet, 35 partenaires/solutions (dont majoritairement des startups) pour 400 rendez-vous en face en face et une trentaine de contenus experts. Également au programme, des interviews de qualité avec des réponses sans langue de bois de figures de la Tech : de FREDERIC MAZZELLA (Président de BlaBlaCar) et GUILLAUME DARROUSEZ (directeur général de Yves Rocher) et 3 sessions de pitchs de jeunes pousses. L’organisateur ComExposium prévoit d’ores et déjà une seconde édition de B.Better.

eBay ne prendra plus en charge les cartes American Express comme option de paiement à partir du 17 août, en raison de frais de transaction jugés trop élevés.

Netflix teste une refonte de la page d’accueil de son application TV, remplaçant les vignettes statiques de films et séries par des cases qui s’agrandissent lorsque la télécommande s’arrête dessus.

Le chiffrement de bout en bout, garantissant la confidentialité des échanges sur des applications comme WHATSAPP, est menacé par l’Union européenne. 32 pays, dont la France, souhaitent limiter cette technologie pour mieux combattre la pédopornographie en ligne. Un projet de loi pourrait obliger les utilisateurs à désactiver ce chiffrement pour permettre aux autorités de surveiller les échanges. Les associations de lutte contre la pédocriminalité soutiennent cette initiative, tandis que des défenseurs des libertés numériques, comme le parti Pirate, dénoncent un « chantage ». SIGNAL, une application de messagerie, envisage de quitter l’UE si cette loi est adoptée.

BILL GATES, âgé de 68 ans, publiera ses mémoires le 4 février 2025. Intitulé « Source Code : My Beginnings », le livre reviendra sur son enfance et ses débuts jusqu’à la création de Microsoft en 1975 avec Paul Allen. Gates a annoncé que l’ouvrage se concentrera sur ses 1res années et ses expériences personnelles, plutôt que sur l’histoire de Microsoft ou la Fondation Gates.

Le 18 juin, SALESFORCE ouvrira son 1er centre phare d’IA au Blue Fin Building à Londres, marquant un investissement de 4 milliards de dollars sur 5 ans au Royaume-Uni. Dirigé par Zahra Bahrololoumi, ce programme vise à créer 500 000 emplois liés à l’IA, à promouvoir la collaboration industrielle et des formations gratuites pour les développeurs. Salesforce Ventures a déjà investi plus de 200 millions de dollars dans des startups britanniques, dont AutoGen AI et Eleven Labs.

Les cybermenaces se précisent pour les JO de Paris 2024 MANDIANT, filiale de cybersécurité de GOOGLE, alerte sur les cyberattaques potentielles durant les Jeux olympiques de Paris 2024. Selon leur rapport « Phishing for Gold », les menaces les plus graves viendraient de hackers anti-occidentaux mêlées à des tentatives d’ingérences. Les types d’attaques incluent le cyberespionnage, les opérations perturbatrices et destructrices, la désinformation et l’hacktivisme, ainsi que les ransomwares et escroqueries aux faux billets. Les cibles incluent organisateurs, sponsors, infrastructures, athlètes et visiteurs. Mandiant rappelle que 450 millions de cyberattaques ont été recensées lors des JO de Tokyo en 2021. 2024 : Une année cruciale pour la résilience cyber Cette année précise de nouveaux défis en matière de cybersécurité. OPENTEXT a observé 824 000 tentatives d’attaques en 2023, avec 76 % ciblant des ordinateurs professionnels. Les rançongiciels, notamment LockBit, restent redoutables et résistants. Le phishing devient plus sophistiqué grâce à l’IA, avec 7,7 milliards de menaces par e-mail mises en quarantaine, dont 817 millions étaient des tentatives de phishing. OpenText recommande une stratégie de défense multicouches : formation à la cybersécurité, authentification multifacteurs, protection DNS et surveillance des points de terminaison. Ces mesures sont essentielles pour protéger entreprises et utilisateurs contre des attaques de plus en plus complexes. Nouvelle école d’ingénieurs à Poitiers pour les risques et la donnée L’Université de Poitiers inaugure l’ENSAR, école d’ingénieurs en Sciences du Risque et de la Donnée. L’ENSAR, née de la transformation de l’IRIAF, proposera 2 cursus ingénieur et 2 masters. Les ingénieurs seront formés en 3 ans, avec des spécialisations en cybersécurité et en valorisation de données. Une chaire de recherche partenariale est aussi en cours de création afin de comprendre le comportement « sous stress » des individus en cas de cyberattaque, de définir des réactions types et de proposer des formations adaptées à ces réactions. Cyberplace : Le nouveau rempart numérique de Rennes CYBERPLACE est un bâtiment pour le tertiaire de 7 613 m², situé sur le boulevard des Alliés à Cesson-Sévigné. Conçu par Atelier(s) Alfonso Femia Conçu par Atelier(s) Alfonso Femia pour NGE Immobilier, Cyberplace est un immeuble tertiaire de 7 613 m² situé sur le boulevard des Alliés à Cesson-Sévigné. Cet immeuble moderne renforce l’offre immobilière rennaise dans le secteur numérique, intégrant des mesures de sécurité avancées contre les menaces cyber avec des spécifications de la Direction Fénérale de la Sécurité intérieure (DGSI). Il garantit un environnement sécurisé pour les entreprises de cybersécurité, dont des startups de ce secteur (avec un incubateur).

Les dirigeants d’entreprise inquiets face à l’adoption de l’IA

Une étude mondiale de G-P révèle que 97 % des dirigeants d’entreprise sont préoccupés par l’IA malgré son potentiel. 84 % des chefs d’entreprises prévoient d’investir davantage dans l’IA au cours des 12 prochains mois, mais moins de 2 % estiment avoir les talents nécessaires pour implémenter ces projets. De plus, 60 % des dirigeants consacrent plus de ressources à l’IA qu’à l’embauche. Bien que 96 % croient que l’IA soutiendra le travail asynchrone à travers les fuseaux horaires, deux tiers craignent des conséquences financières d’une utilisation incorrecte de l’intelligence artificielle.

Retrouvez plus d’informations sur ces entreprises dans la DATAROOM de FRENCHWEB.FR THE SANDBOX franchit la valorisation du milliard de dollars de valorisation.

The Sandbox, plateforme métavers annonce avoir levé 20 millions de dollars en dette convertible, sur la base de la valorisation de 1 milliard de dollars. Ce financement, dirigé par Kingsway Capital et Animoca Brands avec la participation de LG Tech Ventures et True Global Ventures, offre aux porteurs d’obligations la possibilité de les convertir en actions de The Sandbox Global Limited aux mêmes conditions que les actions privilégiées existantes.

[SERIE A] 10 millions d’euros pour CONTINUITY, pour aider les assureurs à mieux évaluer l’exposition aux risques de leurs clients.

[SERIE A] 6 millions d’euros pour DEALT, qui aide les retailers à enrichir leur offre et s’orienter vers une économie plus circulaire.

LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

Seven AI, une startup spécialisée dans l’utilisation de l’intelligence artificielle pour aider les entreprises à lutter contre les cyberattaques, lève 36 millions de dollars auprès notamment de Greylock. Seven AI, serait valorisé environ 100 millions de dollars.



ACQUISITION

Cegid acquiert KMB Labs pour renforcer l’IA dans les RH

CEGID, spécialiste européen des solutions de gestion cloud, a annoncé l’acquisition de KMB LABS, une start up française spécialisée dans l’IA pour les ressources humaines, pour un montant non communiqué. Fondée en 2017, KMB Labs propose des solutions innovantes basées sur l’IA générative et le traitement du langage naturel pour améliorer le recrutement. Cet achar vise à intégrer ces technologies à la plateforme Cegid Digitalrecruiters, proposant des chatbots “intelligents”, des solutions d’animation de viviers de candidats, et des moteurs de recherche conversationnels. KMB Labs compte des clients grands comptes comme Adecco et Carrefour. Les co-fondateurs et collaborateurs de KMB Labs rejoignent Cegid.

Le capital-investissement devrait bénéficier de la baisse des taux de la BCE

La baisse des taux directeurs de la BCE de 0,25 point, la 1re depuis une série d’augmentations débutée en 2022, apporte des perspectives positives au secteur du capital-investissement. Celui-ci, fortement impacté par la hausse des taux d’intérêt, devrait tirer avantage d’un environnement financier plus favorable. Cette réduction devrait faciliter les refinancements des LBO existants. Avec des taux de la dette privée repassant sous les 10 %, les projets de cession d’entreprises pourraient reprendre. De plus, la détente des taux est attendue pour relancer les fusions et acquisitions, au ralenti depuis 2 ans, avec des financements à nouveau disponibles.

Partenariat pour les startups industrielles entre QUEST FOR CHANGE et WISEED.

L’incubateur QUEST FOR CHANGE s’associe avec la plateforme de financement participatif Wiseed pour soutenir les startups industrielles dans le Grand Est. Ce partenariat vise à compléter les financements publics et privés pour accompagner les jeunes entreprises jusqu’à la construction de leur première usine. Avec des financements allant de 200 000 à 500 000 euros, ils espèrent attirer 10 à 15 millions d’EUR par an. Quest for Change, qui soutient déjà 270 entreprises, utilise aussi un outil numérique pour structurer la communauté des business angels et accélérer les processus d’investissement, réduisant les délais d’instruction à 15 jours.

Apple et l’IA Générative : Une révolution silencieuse

Selon une note d’analyse de EY FABERNOVEL, à l’approche de la WWDC d’APPLE, l’attention se tourne vers l’IA générative, secteur où la marque à la pomme semble discrète, mais active. Contrairement à ses concurrents comme Microsoft, Apple préfère développer en coulisse pour proposer des produits et services aboutis dès leur sortie. Les fonctionnalités comme Siri, FaceID et les montres connectées montrent l’intégration subtile de l’IA. Le concept émergent de « Awareness AI » pourrait transformer l’expérience utilisateur en anticipant leurs besoins. Apple, avec son contrôle sur la fabrication de ses puces et son accent sur la sécurité des données, semble bien placé pour cette révolution, bien que des défis économiques et réglementaires persistent.

Amazon a acquis les principaux actifs du service de streaming vidéo indien MX Player auprès de Times Internet . Cette acquisition valorise MX Player à moins de 100 millions de dollars, bien en deçà de sa valorisation de 500 millions de dollars en 2019.

Robinhood prévoit d’acquérir la plateforme d’échange de cryptomonnaies européenne Bitstamp pour 200 millions de dollars. Une acquisition qui ne manque pas de faire réagir le microcosme crypto, qui voit partir le dernier fleuron européen dans le domaine.

Life360, propriétaire de la marque de dispositifs de suivi Bluetooth Tile, a maintenu son prix d’offre de 27 $ par action lors de ses débuts sur le Nasdaq. L’entreprise a levé 155,3 millions de dollars lors de cette IPO.

Waystar, éditeur de logiciels de paiements pour le secteur de la santé, a levé 968 millions de dollars après avoir fixé le prix de son introduction en bourse à 21,50 $ par action. Waystar est valorisé environ 3,6 milliards de dollars.

GREGORY AMAR a été nommé directeur général de Business & Co, filiale d’EDG, sous la présidence d’Hervé Bloch. Amar, entrepreneur expérimenté ayant repositionné l’agence digitale EDDO vers le data-marketing avant de la céder en 2018, pilotera désormais le volet opérationnel de Business & Co. Il apporte une expérience en intégration post-fusion et en gestion du changement, acquise notamment chez ContentSquare où il était responsable du développement commercial sur la zone EMEA.

JULES BAYLE, ex-conseiller en charge de la citoyenneté numérique et de la transformation numérique des organisations au cabinet du ministre délégué au numérique Jean-Noël Barrot, devient responsable des affaires publiques de la société Sage, société éditrice de logiciels.

STEPHANE BOUGUESSA est nommé directeur commercial services chez Fujitsu France. Diplômé en sciences de l’informatique de l’Esiea et de l’Université Pierre et Marie Curie, il possède 30 ans d’expérience dans la Tech, notamment chez Capgemini, Microsoft et Salesforce.

JAKOB KUCHARCZYK, ancien directeur des affaires de concurrence en Europe chez Meta, rejoint OpenAI à Bruxelles en charge des questions de concurrence et de propriété intellectuelle.

ERIC LABAYE, ancien président de Polytechnique de 2018 à 2023, a été nommé senior advisor chez Antin Infrastructure Partners, société d’investissement cofondée en 2007 par Alain Rauscher et Mark Crosbie, fonds d’investissement spécialisé dans les infrastructures en Europe et aux États-Unis.

BERTRAND PAILHES rejoint l’IGN (Institut national de l’information géographique et forestière) comme directeur des opérations et des territoires en juillet. Diplômé de l’École polytechnique et de Télécom ParisTech, il a dirigé les technologies et l’innovation à la CNIL depuis 2019. Auparavant, il a été coordinateur national pour l’IA, directeur de cabinet de Axelle Lemaire (secrétaire d’État au Numérique) et expert à la CNIL et l’Arcep.

