Comment l’exécutif veut faire de la France « la première puissance Tech » d’Europe

La France doit devenir « la première puissance de la tech » en Europe, un défi « qui requiert encore beaucoup d’efforts mais est à notre portée », a indiqué jeudi le président Emmanuel Macron, dans un discours enregistré en vidéo pour les start-up de la French Tech, réunies à Bercy. L’actuel champion européen de la tech, le Royaume-Uni, « crée deux fois plus de start-up par an, et les levées de fonds» qui y sont réalisées « sont d’un montant moyen supérieur », mais « nous pouvons atteindre ce niveau, et même le dépasser », a estimé M. Macron.

Miser sur les nouvelles technologies industrielles

Le plan d’investissement que l’exécutif doit présenter dans les semaines à venir misera en particulier sur les nouvelles technologies industrielles, a-t-il rappelé. France 2030 visera à « construire des acteurs technologiques de demain, dans le numérique, dans l’hydrogène, dans les batteries, dans l’espace, dans la santé, et la culture aussi », a-t-il dit. « Je vous invite à intensifier vos propositions pour le projet de France 2030. J’en présenterai les grandes lignes, mais ce sera un processus où vous aurez un rôle clef », a-t-il ajouté. « vers une économie de l’innovation, « c’est tout le sens de France 2030 que de l’accélérer », a-t-il dit.

Le secrétaire d’État au numérique Cédric O avait convié jeudi soir à Bercy quelques centaines d’entrepreneurs de la « French Tech », une structure mise en place pour rapprocher l’État des jeunes pousses et aider celles-ci dans les premières années de leur développement. « On veut que ce soit un entrepreneur » qui porte le futur projet de petit réacteur nucléaire (SMR, small modular reactor) a aussi dit Cédric O. « Lequel ou laquelle d’entre vous prendra ce risque ? ».