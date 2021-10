Hydrogène: les groupes français TotalEnergies, Vinci et Air Liquide lancent un fonds d’investissement

Le groupe de gaz industriels Air Liquide, le géant de l’énergie TotalEnergies et le spécialiste de la construction et des transports Vinci ont annoncé vendredi la création d’un fonds d’investissement dédié au développement des infrastructures d’hydrogène renouvelable et bas carbone. Pour créer ce fonds, ces groupes français se sont associés à des acteurs industriels internationaux, comme le pionnier américain de l’hydrogène Plug Power, le spécialiste américain de la liquéfaction Chart Industries et le groupe de services pétroliers Baker Hughes.

«Un objectif total de 1,5 milliard» d’euros

Les entreprises qui participent à la création de ce fonds se sont déjà engagées à investir 800 millions d’euros, « sur un objectif total de 1,5 milliard », indiquent Air Liquide, TotalEnergies et Vinci dans un communiqué commun. « Cette initiative vise à accélérer la croissance de l’écosystème hydrogène en investissant dans de grands projets stratégiques », précisent-ils. Le fonds, qui devrait être opérationnel d’ici la fin de l’année, « investira dans l’ensemble de la chaîne de valeur de l’hydrogène renouvelable et bas carbone, dans les régions les plus prometteuses d’Amérique, d’Asie et d’Europe ».

Au total, il devrait être en mesure de participer au développement de projets pour « un montant total d’environ 15 milliards d’euros », en ayant recours à des emprunts et en s’appuyant sur l’aide de politiques publiques. Le fonds sera géré par Hy24, une nouvelle co-entreprise détenue à parts égales par le fonds Ardian et la plateforme de gestion spécialisées dans les projets d’hydrogène décarboné, FiveT Hydrogen. AirLiquide, TotalEnergies et Vinci se sont engagés à investir chacun 100 millions d’euros dans le projet. Le fonds compte aussi attirer d’autres investissements de la part de grands acteurs financiers, comme l’assureur Axa.