Comment réussir votre stratégie de triple accélération, la méthode du HUB INSTITUTE

Nous recevons aujourd’hui Vincent Ducrey et Emmanuel Vivier, fondateurs du Hub Institute, qui nous présentent Comment réussir votre stratégie de Triple Accélération, une vue d’ensemble détaillée des transformations majeures qui bouleversent actuellement les entreprises : l’accélération digitale/IA, la transition durable et la transformation organisationnelle.

Ce livre propose une feuille de route claire et stratégique pour accompagner les dirigeants et les managers dans la définition, la priorisation des chantiers, et la convergence des moyens et ressources mobilisés.

“Cet ouvrage se veut très pragmatique, mêlant vision stratégique et bonnes pratiques opérationnelles”, confie Vincent Ducrey. Pour Emmanuel Vivier, “le vrai défi pour les décideurs est de réussir à piloter de manière cohérente trois grandes transformations en parallèle.” Les auteurs soulignent que ces transformations ne peuvent plus être menées de manière isolée. “Ce qu’on a observé malheureusement, c’est qu’effectivement beaucoup de transformations se sont opérées en silos… On a considéré qu’il était opportun de rationaliser tout ça et d’éditer un livre sur l’art de l’orchestration de cette triple accélération.”

Pratique et inspirant

Destiné aux membres du top management, aux responsables métiers, ainsi qu’aux dirigeants de TPE, PME et grands groupes, cet ouvrage constitue une source d’inspiration précieuse pour ceux qui cherchent à mettre en place des actions concrètes en interne. Les recommandations stratégiques et les différents cas d’usage présentés offrent un soutien adapté aux problématiques actuelles, permettant ainsi aux entreprises de piloter plus efficacement les accélérations en cours.

Pour illustrer la triple accélération, les auteurs ont réuni plus de 60 témoignages de leaders influents, tels que Patrick Pouyanné (TotalEnergies), Christel Heydemann (Orange), et Cécile Beliot-Zind (Bel). Ces témoignages apportent des perspectives concrètes sur la manière dont ces dirigeants abordent les transformations dans leurs secteurs respectifs. Par exemple, les auteurs mentionnent que ces entretiens montrent que “finalement, on va pas voir que les mieux-disant, ceux qui étaient nés avec ou l’écologie ou l’IA… mais plutôt être dans la réalité du terrain… on sait que personne n’est parfait.”

Des fondamentaux aux actions concrètes

Comment réussir votre stratégie de Triple Accélération est structuré pour guider le lecteur à travers les étapes essentielles de la triple accélération. La première partie est consacrée aux fondamentaux de chaque accélération (digitale/IA, durable, organisationnelle), en offrant un cadre pour comprendre ces dynamiques. Vincent Ducrey précise que “tout d’abord, on part tout simplement de l’approche des trois fondamentaux. En gros, 2010, l’accélération du digital. 2015, la COP à Paris, et puis le Covid qui a été un facteur fort d’accélération des transformations managériales et des équipes.”

Les auteurs passent ensuite à la définition et à la priorisation des chantiers à mener, en distinguant deux temporalités : le court terme (« Now ») et le moyen-long terme (« Next »). Emmanuel Vivier explique que “évidemment, on doit anticiper, on doit planifier, il y a des urgences. Mais on doit anticiper, alors avant on aurait peut-être eu le ‘later’, mais là on fait plus de prospective puisqu’on doit… le monde change tellement vite que finalement tout c’est un petit peu raccourci.”

Les témoignages sont organisés autour de cinq fonctions clés, fournissant des exemples précis et des conseils pratiques pour chaque domaine :

Organisation & Finance

Data Business & Technologie

Relation clients et usagers, Marketing, Communication et Ventes

RH & Management

Impact/RSE, Opérations & Supply Chain

Chaque chapitre se termine par un résumé des points clés à retenir et des questions à se poser, facilitant ainsi la prise de décision et la mise en œuvre des transformations nécessaires.Disponibilité et Informations Complémentaires

« Comment réussir votre stratégie de Triple Accélération » est disponible sur le site du Hub Institute, ainsi que dans les librairies partenaires, y compris La Fnac et Amazon. Pour le commander, cliquez ici