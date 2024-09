Kiosk boucle une levée de fonds de 1 million d’euros pour aider les PME à être en conformité avec la CSRD

Kiosk, une startup française spécialisée dans les solutions logicielles pour la conformité à la directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), a annoncé la clôture d’une levée de fonds de 1 million d’euros. Cette levée, réalisée auprès de Business Angels, vise à accélérer le développement de sa technologie et à soutenir sa croissance sur le marché français

Fondée en 2021 par Léa Caen et Amaury Salette, Kiosk propose un logiciel SaaS conçu spécifiquement pour aider les entreprises à se conformer à la directive CSRD, qui exigera de plus de 50 000 entreprises européennes la production de rapports de durabilité détaillant leur impact environnemental, social et de gouvernance à partir de janvier 2025. Kiosk facilite la collecte, l’analyse et le balisage des données nécessaires à ces rapports, permettant aux entreprises de gagner du temps dans ce processus complexe.

Les 1 million d’euros levés permettront à Kiosk de renforcer ses équipes techniques et commerciales en triplant ses effectifs, et de développer un nouveau produit destiné aux vérificateurs de la CSRD. Ce produit, prévu pour 2024, permettra aux commissaires aux comptes et autres prestataires de services d’assurance indépendante de certifier les rapports de durabilité conformément aux exigences réglementaires.

Depuis le lancement de sa solution, Kiosk a déjà convaincu une trentaine de PME et ETI françaises, dont Electra et Irbis Group. L’entreprise prévoit de compter 200 clients d’ici fin 2025. La CSRD touchera près de 2 000 entreprises françaises dès 2025, ce qui offre un potentiel de croissance significatif pour la startup.