EGYM : une levée de fonds de 180 millions d’euros pour redéfinir l’avenir du fitness

EGYM, sporTech d’origine allemande et leader mondial dans le domaine de la technologie du fitness et du bien-être en entreprise, annonce une levée de fonds de 180 millions d’euros. Ce tour de table, dirigé par L Catterton et Meritech Capital, valorise l’entreprise à plus d’un milliard d’euros, consacrant ainsi EGYM au statut de licorne. Cette injection de capital marque une étape cruciale pour l’entreprise, qui entend redéfinir le futur du fitness et de la santé connectée à l’échelle mondiale.

Une stratégie de développement accélérée

Ce financement substantiel permettra à EGYM de poursuivre son expansion internationale, avec un focus particulier sur les marchés européens et américains. Aux États-Unis, l’entreprise prévoit une montée en puissance rapide pour consolider sa position sur ce marché stratégique. En Europe, EGYM renforcera sa présence historique, notamment en France, où l’intégration de Gymlib en 2022 a marqué un tournant décisif.

L’un des objectifs clés de cette expansion est d’atteindre un million de salariés éligibles pour les services de bien-être d’entreprise en France d’ici 2026. L’intégration de Gymlib, acteur du sport en entreprise en France, au réseau EGYM Wellpass a permis de solidifier l’offre de bien-être d’EGYM, qui compte désormais plus de 14 000 entreprises clientes et 17 000 partenaires sportifs à travers le monde.

EGYM : la technologie au service du bien-être en entreprise

EGYM se distingue par sa capacité à combiner équipements intelligents et solutions numériques pour offrir des entraînements personnalisés et basés sur les données. La nouvelle levée de fonds permettra à l’entreprise d’accélérer le développement de ses technologies innovantes, comme EGYM Genius, une solution d’intelligence artificielle capable de générer des plans d’entraînement automatisés et personnalisés. Cette technologie, qui s’appuie sur les données de sept milliards de points d’entraînement à travers l’écosystème EGYM, offre une personnalisation inédite des séances d’entraînement, répondant aux besoins spécifiques des utilisateurs.

Grâce à son approche centrée sur la prévention plutôt que le traitement, EGYM transforme le bien-être en entreprise en améliorant la santé, la productivité et la satisfaction des employés. Ses solutions apportent une valeur significative à tout l’écosystème du fitness, en permettant aux clubs de fitness de fidéliser leurs membres et en offrant aux employeurs des outils pour retenir leurs talents.

Des objectifs ambitieux portés par des partenaires stratégiques

L Catterton, reconnu pour ses investissements dans des entreprises emblématiques du fitness comme Peloton et Equinox, voit en EGYM une force capable de revoir la manière dont les gens s’entraînent à travers le monde.