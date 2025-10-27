Comment Yneuro redéfinit les standards de la sécurité numérique grâce à la signature neuronale ?

À l’heure où l’intelligence artificielle apprend à reproduire les visages, les voix et même les émotions, la frontière entre identification et surveillance devient chaque jour plus fine. Empreintes, visages, mots de passe : ces façons de se connecter, longtemps perçues comme sécurisantes, montrent aujourd’hui leurs limites. Dans un monde où tout peut être imité, comment créer une authentification optimale pour la sécurité de nos données tout en respectant nos libertés individuelles ?

C’est le défi que relève YNEURO, startup française installée à Station F, avec Neuro IDⓇ, une technologie d’authentification par signature neuronale qui fait de la sécurité invisible un nouveau standard de confiance. En alliant innovation, éthique et souveraineté, l’entreprise incarne une autre voie possible pour l’Europe dans la cybersécurité mondiale.

Une authentification fluide, souveraine et sans contrainte.

Fondée par Thomas Semah, ingénieur passionné par la convergence entre intelligence artificielle, neurosciences et cybersécurité, YNEURO part d’une intuition simple : éthique et technologie sont indissociables pour sécuriser l’expérience numérique tout en préservant les libertés et la confidentialité des données des usagers.

Une vision qui est devenue réalité avec Neuro IDⓇ. La solution repose sur une signature neuronale unique à chaque personne, intégrée à des objets connectés du quotidien : écouteurs, lunettes intelligentes, casques audio, etc. Ces dispositifs équipés de capteurs miniaturisés analysent en quelques millisecondes les signaux neuronaux caractéristiques de chaque utilisateur afin de confirmer son identité.

Aucun mot de passe, aucun geste, aucun scan : l’authentification est instantanée et indétectable. Et surtout, aucune donnée n’est transmise : tout est chiffré et traité localement, conformément au RGPD et à l’AI Act européen. Contrairement aux solutions biométriques classiques (empreinte, iris, reconnaissance faciale) vulnérables aux vols et irrévocables, la signature neuronale offre une unicité supérieure et une révocabilité inédite, ce qui pourrait en faire le moyen le plus sûr d’évoluer dans l’espace numérique.

« Demain, chacun pourra bénéficier de notre technologie. Et avec elle, une promesse : une sécurité qui s’efface pour laisser place à l’expérience. » – Thomas Semah, fondateur et CEO de YNEURO

Une innovation française au rayonnement mondial.

Lauréate du CEATEC Award à Tokyo, élue Innovation préférée des Français à Viva Technology, labellisée Deep Tech Pioneer par Hello Tomorrow, et membre du Future 40 de Station F, YNEURO s’impose comme une vitrine du savoir-faire français dans la deep-tech éthique. Face à l’ampleur des menaces cyber sur la sécurité publique et économique, l’authentification par signature neuronale Neuro IDⓇ garantit la sécurité des organisations et la résilience de leurs activités.

Sa participation aux différents évènements internationaux confirme son attractivité et son succès notamment sur le marché américain. La startup prépare sa participation au NeurIPS 2025 (San Diego) et au CES de Las Vegas, après avoir séduit le marché asiatique avec son approche souveraine de la cybersécurité. Autant d’étapes qui traduisent la crédibilité mondiale d’une innovation française, à même de devenir le 1er rempart mondial contre la cybercriminalité sur un marché de plusieurs centaines de milliards.

« Notre solution n’est pas seulement innovante. Elle est devenue nécessaire. Face à la montée des fraudes, nous proposons une voie de sortie simple, fiable et profondément humaine. » –Thomas Semah

La souveraineté comme moteur de confiance.

Dans un contexte de guerre économique et informationnelle, où la maîtrise de la donnée biométrique devient un enjeu de puissance, YNEURO incarne un double mouvement : celui du hard power technologique français et du soft power éthique européen. Avec sa technologie Neuro IDⓇ, YNEURO définit un haut standard européen de sécurité numérique offrant une perspective mondiale aux conditions d’une cybersécurité à la fois éthique, souveraine et technologiquement avancée.

Cette innovation française propose une technologie “privacy by design” respectueuse des cadres européens et adaptée aux besoins des opérateurs d’importance vitale. Son approche s’inscrit dans une démarche de protection des citoyens contre les ingérences numériques étrangères, mais aussi de renforcement de la cohésion sociale par la confiance dans l’espace numérique.

En prouvant qu’il est possible d’innover sans surveiller, la startup adresse un message fort à tout l’écosystème tech : la sécurité du futur ne se mesurera pas à la quantité de données collectées mais à la qualité de la confiance qu’elle inspire.

« La souveraineté n’est pas un frein à l’innovation, c’est une condition de sa durabilité. » – Thomas Semah