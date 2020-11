Comment Yubo tire son épingle du jeu face à Facebook et TikTok

Près d’un an après avoir levé 11 millions d’euros, le réseau social français Yubo a bouclé un tour de table en série C de 40 millions d’euros auprès de ses investisseurs historiques, Idinvest, Iris Capital, Alven et Sweet Capital, le fonds lancé par les créateurs du jeu vidéo Candy Crush. A l’occasion de cette opération, Gaia Capital Partners fait également son entrée au capital de la société. Ciblant la génération Z, la plateforme a gagné 15 millions d’utilisateurs en un an, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada et en France, où elle est particulièrement populaire. Aujourd’hui, elle compte ainsi 40 millions d’utilisateurs dans 40 pays.

Lancé en 2015 par Sacha Lazimi, Jérémie Aouate et Arthur Patora, Yubo tente de se différencier avec une approche basée sur des vidéos diffusées en direct pour permettre aux utilisateurs de se retrouver dans des groupes avec des centres d’intérêt communs. Un concept qui tranche radicalement avec celui de mastodontes comme Facebook ou Instagram, qui sont devenus au fil du temps des médias et de véritables usines publicitaires avec un fil d’actualité qui pousse l’utilisateur à consommer toujours plus de contenus pour faire fructifier les recettes publicitaires de ces plateformes.

Un partenariat avec Snap

Visant à permettre aux adolescents de rencontrer de nouvelles personnes, Yubo indique que plus de 100 000 groupes de discussion sont créés chaque jour sur sa plateforme à travers le monde. Dans le cadre de son développement, Yubo a notamment noué un partenariat avec Snap, la maison-mère de l’application Snapchat, pour enrichir l’expérience de ses utilisateurs. Dans ce sens, la société va également rendre possible le partage de vidéos YouTube et développer des algorithmes de recommandations en fonction des intérêts et des interactions des utilisateurs sur la réseau social. Une approche qui rappelle celle de TikTok et qui a fait ses preuves à travers le monde, l’application chinoise comptant désormais 700 millions d’utilisateurs dans le monde.

Avec ce nouveau financement, Yubo souhaite aussi monter en puissance en Asie du Sud-Est, au Japon et en Corée du Sud. Des marchés clés où les jeunes consommateurs sont très largement connectés et habitués aux usages mobile-first. La société prévoit de terminer l’année 2020 avec un chiffre d’affaires de 20 millions de dollars, soit le double de son chiffre d’affaires 2019. Outre le nombre croissant d’utilisateurs (le nombre d’utilisateurs actifs en France a triplé depuis le début de l’année), cette belle performance a été dopée par la crise du coronavirus. Et pour cause, les réseaux sociaux figurent parmi les grands gagnants des confinements imposés dans de nombreux pays à travers le monde.

Yubo : les données clés

Fondateurs : Sacha Lazimi, Jérémie Aouate et Arthur Patora

Création : 2015

Siège social : Paris

Secteur : Réseaux sociaux

Activité : réseau social pour les 13-25 ans

Financement : 40 millions d’euros en novembre 2020, 11,2 millions d’euros en décembre 2019…