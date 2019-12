Yubo, le réseau social pour les adolescents, lève 11 millions d’euros

Si Facebook est aujourd’hui le réseau social le plus puissant du monde avec sa plateforme éponyme, son application de photos Instagram et ses messageries Messenger et WhatsApp, avec 2,8 milliards d’utilisateurs mensuels, le géant américain n’est pas forcément celui qui est le plus plébiscité par les adolescents. En effet, Snapchat ou encore l’application TikTok, qui est devenue un véritable phénomène mondial, ont dépassé Facebook auprès des jeunes âgés de 13 à 16 ans, selon une étude de Morning Consult.

Nous vous invitons à retrouver l'émission DECODE Business sur Spotify et Apple Podcasts

Derrière les géants américains et chinois, qui comptent plusieurs centaines de millions d’utilisateurs sur leurs différentes plateformes, un réseau social français a actuellement le vent en poupe auprès des 13-25 ans . Lancé en 2015 par Sacha Lazimi, Jérémie Aouate et Arthur Patora, Yubo, qui séduit les adolescents avec son approche basée sur des vidéos diffusées en direct pour permettre aux utilisateurs de se retrouver dans des groupes avec des centres d’intérêt communs, revendique en effet 25 millions d’inscrits à travers le monde. Misant sur l’anglais dès ses débuts, la plateforme est surtout performante dans les pays anglophones (États-Unis, Royaume-Uni, Australie…), où elle compte 80% de son audience, dont 50% en Amérique du Nord. Cependant, le réseau social n’entend pas s’arrêter en si bon chemin et veut s’étendre encore un peu plus à l’international.

Une plateforme très populaire en Amérique du Nord

Dans ce sens, Yubo vient de boucler un tour de table de 11,2 millions d’euros mené par Iris Capital et Idinvest Partners. Alven, Sweet Capital, le fonds lancé par les créateurs du jeu vidéo Candy Crush, et Village Global, fonds soutenu par de grands noms de la Tech, comme Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Bill Gates ou encore Reid Hoffman, ont également participé à l’opération. Celle-ci doit permettre au réseau social de se déployer sur de nouveaux marchés, comme le Japon et le Brésil. En parallèle, la plateforme va recruter 35 collaborateurs supplémentaires d’ici six mois pour disposer d’une équipe de 50 personnes l’an prochain. «Yubo répond à un besoin fondamental de la génération Z : socialiser dans le monde digital de la même manière qu’elle noue des amitiés dans la vie réelle. Cette levée de fonds va nous permettre de franchir de nouvelles étapes technologiques et d’étendre notre empreinte internationale», explique Sacha Lazimi, co-fondateur et CEO de Yubo.

Dans la forêt de réseaux sociaux qui courtisent la génération Z et les Millennials, Yubo veut tirer son épingle du jeu en permettant aux adolescents de rencontrer de nouvelles personnes dans la tranche d’âges 13-25 ans pour «se faire de vrais amis». Dans le même temps, Facebook, Instagram et consorts, au départ conçus pour permettre à leurs utilisateurs de se connecter à des personnes qu’ils connaissent déjà, sont devenus au fil du temps des médias et de véritables usines publicitaires, qui ont permis de faire émerger des influenceurs, utilisés comme des armes marketing auprès de leurs communautés. Si Yubo s’est distingué sur ce plan, la plateforme est néanmoins confrontée au principal point noir de l’ensemble des réseaux sociaux, à savoir la prolifération de contenus haineux et choquants (pornographie, harcèlement…), ainsi qu’à des personnes qui tentent de contourner les limites d’âge imposées par la société.

L’ensemble de ces sujets ont été abordés avec Sacha Lazimi lors de son passage dans notre studio. Un échange que l’on vous propose d’écouter…

Yubo : les données clés

Fondateurs : Sacha Lazimi, Jérémie Aouate et Arthur Patora

Création : 2015

Siège social : Paris

Secteur : Réseaux sociaux

Activité : réseau social pour les 13-25 ans

Effectifs : 17 collaborateurs

Financement : 11,2 millions d’euros en décembre 2019…

