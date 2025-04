Commerce digital : faut-il encore dépendre d’une plateforme unique ?

Le modèle « tout-en-un » s’est imposé comme une évidence dans l’histoire récente du e-commerce. De Shopify à Salesforce Commerce Cloud, en passant par Wix ou Prestashop, les plateformes intégrées ont longtemps été perçues comme la réponse rationnelle aux besoins des commerçants : simplicité de mise en œuvre, promesse de scalabilité, intégration native d’outils marketing, CRM ou logistique. Mais à l’heure du composable, de l’open source renforcé, et de la verticalisation des besoins métier, cette dépendance centralisée pose question.

Une efficacité qui a ses limites

L’argument central des plateformes intégrées repose sur la fluidité : un environnement cohérent, contrôlé, où tous les composants techniques communiquent sans friction. Cette approche est séduisante pour les petites structures ou les marques en phase d’accélération. Elle permet un time-to-market rapide, limite les arbitrages techniques, et offre une relative prédictibilité budgétaire.

Mais cette promesse se heurte à une réalité opérationnelle : les besoins des e-commerçants se complexifient à mesure qu’ils grandissent. Les logiques omnicanales, les exigences d’hyperpersonnalisation, l’internationalisation ou l’intégration de briques IA exigent une flexibilité que les architectures monolithiques ne permettent pas toujours.

Le retour des architectures composables

Face à ces limites, un nouveau paradigme technique émerge : le commerce composable (composable commerce). À rebours des plateformes fermées, il repose sur une logique modulaire : chaque composant (CMS, moteur de recherche, checkout, ERP, etc.) peut être remplacé, assemblé, interopéré.

Des solutions comme Commerce Layer, Medusa, Vue Storefront ou encore Saleor incarnent cette tendance. Basées sur des API, souvent open source, elles permettent aux e-commerçants de reprendre le contrôle sur leur infrastructure. À la clé : une personnalisation poussée, une indépendance vis-à-vis des écosystèmes fermés, et une meilleure adaptation aux spécificités locales ou sectorielles.

Mais cette approche a un coût : elle exige une maturité technique plus élevée, une gestion projet rigoureuse, et un effort constant de maintien et d’intégration. Ce modèle reste donc, pour l’instant, l’apanage d’acteurs intermédiaires à avancés, disposant de ressources tech dédiées.

Un enjeu de souveraineté technologique

Au-delà de la seule logique produit, la dépendance à une plateforme unique interroge aussi la souveraineté des données, la portabilité des services, et la résilience face aux ruptures de services ou aux changements de politique tarifaire.

De nombreuses marques DTC se sont retrouvées contraintes par l’évolution des modèles économiques des plateformes qu’elles utilisaient (hausse des commissions, restrictions fonctionnelles, cloisonnement des données clients). À l’inverse, les modèles headless ou open source permettent de limiter ce lock-in en garantissant la réversibilité.

Dans un contexte de régulation accrue (RGPD, DMA, directives européennes sur les marketplaces), cette indépendance technique devient un argument stratégique.

Vers une hybridation des modèles

Le débat ne se résume pas à un affrontement binaire entre plateforme intégrée et architecture composable. Une tendance forte s’impose : l’hybridation.

De nombreuses marques adoptent une plateforme intégrée en front-end, tout en migrant certains composants en back-end vers des outils spécialisés (CDP, moteur de recherche, orchestration logistique). De même, certains acteurs open source intègrent des briques SaaS pour accélérer l’adoption (hébergement managé, plug-ins low-code, support natif IA).

Cette hybridation répond à une logique de compromis : bénéficier de la rapidité d’exécution du SaaS tout en gardant la maîtrise des composants critiques.

Conclusion : choisir, c’est structurer

Derrière la question de la dépendance à une plateforme unique se cache une problématique plus profonde : la capacité d’une entreprise à structurer son stack technique en fonction de ses enjeux réels, de sa culture interne et de sa vision long terme.

Le choix d’un environnement e-commerce ne peut plus être dicté uniquement par la facilité de mise en œuvre. Il doit refléter une stratégie produit claire, une architecture pensée pour évoluer, et une gouvernance technique en capacité de l’assumer.

En ce sens, la réponse n’est pas de renier les plateformes, mais de les remettre à leur place : celle d’un outil au service d’une vision, et non d’un cadre auquel l’entreprise doit s’adapter.