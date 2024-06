Connaissez vous CALLYOPE? La startup qui veut améliorer le suivi des personnes atteintes de troubles mentaux comme la schizophrénie

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

C’est l’une des 23 startups retenues pour le programme AI for Health de GOOGLE, CALLYOPE (https://callyope.com) s’est donné pour mission d’améliorer le suivi et le parcours de soins des personnes atteintes de troubles mentaux graves tels que la schizophrénie, les troubles bipolaires et la dépression sévère. Grâce à l’utilisation de biomarqueurs digitaux, la startup développe une plateforme de télésurveillance basée sur la voix, permettant une évaluation précise et continue de l’évolution des symptômes des patients.

Callyope utilise des technologies de machine learning pour analyser les aspects linguistiques et acoustiques de la voix d’un patient. Cette analyse permet d’estimer l’évolution des symptômes et d’améliorer la qualité des soins fournis par les psychiatres. La plateforme aide à évaluer l’efficacité des traitements et à trouver la meilleure stratégie thérapeutique plus rapidement. De plus, elle permet de détecter les signes annonciateurs d’une rechute, contribuant ainsi à éviter les ré-hospitalisations.

Le modèle économique de CALLYOPE repose sur le développement et la commercialisation de sa plateforme de télésurveillance. En collaborant avec des établissements hospitaliers de renommée mondiale pour valider ses algorithmes et en intégrant des technologies avancées de machine learning, Callyope assure la fiabilité et l’efficacité de sa solution. La société mise également sur la sécurité des données et la protection de la vie privée pour renforcer la confiance de ses utilisateurs.

L’équipe fondatrice de CALLYOPE est composée de Martin Denais, cofondateur et CEO, et de professionnels de la santé mentale et de la technologie. Ils ont convaincu Thomas Clozel, cofondateur et CEO d’Owkin d’investir dans la société ainsi qu’Adrien Montfort, cofondateur et CTO de Sorare.

Fin novembre 2023, Callyope a annoncé une levée de fonds de 2,2 millions d’euros menée par 360 Capital et Bpifrance, via son fonds Digital Venture, aux côtés de No Label Ventures et de business angels. Ce financement est destiné à renforcer le développement technologique et réglementaire de la plateforme. .