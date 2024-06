DMA, DSA, DGA: Connaissez vous l’effet Bruxelles? / TikTok Symphony n’a pas convaincu la rédaction / Connaissez vous la startup HYPERLINE ?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Pôle d’Excellence en IA à l’Est

L’Université de Lorraine, via le Centre européen en IA par l’innovation (Enact), a été sélectionnée pour le programme « IA Cluster » doté de 67 millions d’EUR sur 5 ans. Ce programme, soutenu par l’Agence nationale de la recherche, vise à faire du Grand Est un leader européen en IA, notamment grâce à des partenariats avec l’Université de Strasbourg, le CNRS et d’autres institutions. Enact financera 18 chaires de recherche et doublera le nombre de doctorants en IA pour atteindre 150 thèses par an d’ici 2030. L’objectif est de développer des avancées majeures en IA pour soutenir l’économie et l’innovation.

L’Europe exporte le DMA

Le Digital Markets Act (DMA) européen, entré en vigueur en mars, inspire de nombreux pays pour réguler les géants de la Tech. Ce texte impose de nouvelles règles aux « contrôleurs d’accès » comme Apple, Amazon et Meta, visant à favoriser la concurrence. Des lois similaires émergent au Royaume-Uni, au Japon, en Corée du Sud, en Australie, en Turquie, au Brésil et au Mexique, mais pas aux États-Unis. L’Inde envisage une législation équivalente, suscitant des menaces de désinvestissement des géants américains. Ce phénomène, appelé « effet Bruxelles », montre l’influence mondiale des régulations européennes.

MCD Confection : Une course contre la montre pour 1083 et le Slip français

L’entreprise MCD Confection à Montceau-les-Mines, spécialisée dans la fabrication de vêtements, a été placée en redressement judiciaire pour 2 mois. Cette société de 23 salariés produit des jeans pour 1083 et des sous-vêtements pour LE SLIP FRANÇAIS. Rachetée il y a 1 an par Molinel, MCD Confection fait face à une baisse d’activité et des difficultés financières. Créée en 1993, elle produisait encore récemment jusqu’à 7 000 vêtements par mois. La société doit redresser la barre rapidement pour éviter la fermeture.

Puces : nouveau laboratoire de test pour ASML et IMEC

ASML, le principal fabricant d’équipements pour semi-conducteurs, a inauguré un laboratoire de test à Veldhoven, aux Pays-Bas, en collaboration avec l’institut belge de recherche sur les puces Imec. Ce laboratoire permettra aux fabricants de puces de premier plan de tester le nouvel équipement de lithographie High NA EUV, offrant une résolution améliorée de 60 %. Ce dispositif, coûtant 350 millions d’euros, devrait permettre la production de puces plus petites et plus rapides. ASML prévoit une fabrication commerciale avec cet outil entre 2025 et 2026, avec des commandes déjà passées par des géants comme Intel et TSMC.

Heliup veut voir le soleil

Face à la concurrence asiatique, la start-up savoyarde HELIUP (spin-off du CEA-Liten) investit 5 millions d’EUR en Isère pour construire une ligne industrielle de panneaux photovoltaïques légers. L’objectif est d’atteindre une production de 500 000 m2 de panneaux solaires par an dès septembre 2024, équivalant à la consommation de 45 000 foyers. Heliup, qui a levé 10 millions d’EUR l’année dernière, vise un chiffre d’affaires de 15 à 20 millions d’EUR en 2025 et prévoit de tripler son effectif à 100 salariés. En ciblant les charpentes métalliques, Heliup espère se démarquer sur un marché encore moins concurrentiel.

Symphonie Tiktok en gestation

FRENCHWEB.FR a pu tester Symphony par TIKTOK, nouvelle plateforme dédiée aux annonceurs fonctionnant à l’IA, arrivée en France la semaine dernière pour quelques annonceurs clés triés sur le volet. Destinée à fournir une assistance complète en IA, Symphony aide à rédiger des scripts, à produire des vidéos et à créer des pubs vidéo à partir de contenus déjà disponibles et via des prompts pouvant être modifiés.

Les 1ers exemples générés fournis s’avèrent décevants : accent français québécois généré pour des vidéos destinées à un public de l’hexagone, avatars humains statiques et peu convaincants, difficultés à centrer les vidéos pour des productions verticales. Difficile par ailleurs de savoir quelle utilisation peut être faite par TikTok des éléments (images, photos et vidéos) fournis par les annonceurs. TikTok promet des améliorations notables dans les semaines à venir.

Numérique et sciences pour toutes et tous

Au Printemps 2025, le Hangar Y de Meudon (92) accueillera un évènement d’ampleur invitant les jeunes femmes à se lancer dans les études scientifiques et dans la Tech.

Zara prĂ©voit d’Ă©largir ses diffusions de live video shopping au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis entre aoĂ»t et octobre 2024. Ce format, très populaire en Chine, sera testĂ© dans ces rĂ©gions.

Microsoft procède Ă des licenciements dans la division Azure, impliquant des centaines d’employĂ©s. Selon Business Insiders, l’Ă©quipe Azure for Operators pourrait perdre jusqu’Ă 1 500 collaborateurs.

Intel a fixé le prix de son kit AI avec les puces Gaudi 2 à 65 000 dollars. Le kit AI avec les nouvelles puces Gaudi 3, présenté en avril 2024, coûtera 125 000 dollars.

+ LA MINUTE CYBER Avec notre partenaire Claranet, cloud, data, sécurité et modernisation IT.

Exercice de brouillage GPS de l’Armée de l’Air et de l’Espace Depuis le 27 mai, l’armée de l’Air et de l’Espace mène l’exercice “BLACK CROWN 24”, visant à entraîner les équipages à opérer dans un environnement de brouillage GPS. Les signaux GNSS (systèmes de positionnement par satellites) sont perturbés de 2 à 3 heures par jour, dans un rayon de 320 km autour du Puy-de-Dôme, jusqu’au 7 juin. Une NOTAM (série de messages aux navigants aériens) a été diffusée pour informer des risques de perturbation, mais aucune Information Aéronautique Permanente n’a été émise. Cet exercice répond aux soupçons d’interférences étrangères dans la région baltique, perturbant la navigation maritime et aérienne. Les RSSI luttent pour sensibiliser leur direction aux enjeux de cybersécurité Selon une nouvelle étude de TREND MICRO, 79 % des responsables de la sécurité (RSSI) estiment que leur direction minimise les risques d’attaques cyber par manque de compréhension. Près de la moitié des RSSI (46 %) constatent que la capacité à mesurer l’impact financier des failles de sécurité améliore leur crédibilité. Toutefois, seulement 54 % pensent que les dirigeants comprennent bien les risques. De plus, 62 % des RSSI en France ont des difficultés à démontrer l’impact chiffré de leur stratégie de cybersécurité. Pour y remédier, les RSSI clarifient leur communication et adoptent une approche orientée résultats business. Pourquoi le nom d’utilisateur devrait être unique Selon des experts en cybersécurité interrogés par MORNING BREW, les noms d’utilisateur uniques sont tout aussi essentiels que des mots de passe complexes pour protéger vos informations. Damian Archer de Trustwave explique que des noms d’utilisateur réutilisés facilitent la tâche des hackers en combinant ces noms avec des mots de passe volés dans des bases de données. En 2023, 24 % des violations de données ont commencé par des identifiants volés. Les attaques par extorsion, qui ont augmenté de 9 % l’an dernier, exploitent souvent des infos trouvées via des noms d’utilisateur réutilisés. Pete Nicoletti de Check Point Software Technologies conseille de personnaliser chaque nom d’utilisateur pour chaque service. Des outils comme « Hide My Email » d’Apple peuvent aider à générer des identifiants aléatoires pour renforcer la sécurité.

+ NUMBERS Avec notre partenaire Sellsy, solution française de gestion commerciale et financière. ,Â

Les ventes mondiales de E-Commerce

Selon une étude de Forrester, les ventes mondiales de e-commerce augmenteront de 8,9 % par an, atteignant 6,8 milliards de dollars en 2028. Cette croissance est stimulée par les investissements dans l’intelligence artificielle générative, l’essor des places de marché en ligne et le développement de la culture numérique. Malgré cette augmentation, 76 % des ventes au détail resteront hors ligne, soulignant l’importance des stratégies omnicanales pour offrir une expérience d’achat fluide. Aux États-Unis, les ventes e-commerce atteindront 1,6 billion de dollars, tandis que l’Europe de l’Ouest passera de 508 milliards à 773 milliards de dollars. En Asie-Pacifique, les ventes passeront de 2,2 à 3,2 milliards de dollars, avec la Chine en tête.

Hipli met le paquet

HIPLI, spécialiste du colis réutilisable, a levé 5 millions d’EUR pour renforcer son déploiement géographique et sa croissance. Fondée en 2020 par Léa Got et Anne-Sophie Raoult, Hipli propose des colis pouvant être réutilisés 100 fois, réduisant ainsi l’impact carbone de 83 % par rapport au carton. La startup compte déjà plus de 350 clients, dont CDiscount et Saint James, avec u& million de colis en circulation. Ce financement, soutenu par des investisseurs comme Crédit Mutuel et Bpifrance, permettra à Hipli d’étendre sa présence en Europe et de rejoindre l’Amazon Sustainable Accelerator.

Pharmacopée gagnante

LYOPHITECH, fabricant de lyophilisateurs dynamiques basé à Vénissieux, a levé 3 millions d’EUR auprès de MBCI Industries et de l’incubateur Pulsalys. Cette levée de fonds vise à accélérer le développement commercial de la start up dans l’industrie pharmaceutique. Lyophitech, qui emploie 14 salariés, a mis au point une technologie de lyophilisation douce et confinée, sans contact avec l’air, idéale pour les ingrédients pharmaceutiques actifs. François-Xavier du Mesnil, directeur général de MBCI Industries, souligne que cette technologie complète les activités du groupe et améliore la préservation des ingrédients.

QiOVA, spécialiste français du marquage laser, annonce une série A

QIOVA, expert dans les solutions de marquage laser ultrarapide, annonce une levée de fonds de 2,25 millions d’EUR, menée par Neyret, un industriel reconnu dans le luxe et le textile. Les investisseurs historiques, dont Crédit Agricole Loire, Haute-Loire Capital Innovation et ARAC III, participent également à ce tour de table. Ce financement permettra à QiOVA de passer à l’échelle industrielle, répondant aux besoins de marchés comme le luxe, la pharmacie, l’électronique et les biens de consommation. La technologie brevetée de QiOVA marque des codes 2D en une seule impulsion laser, intégrant facilement les lignes de production à haute cadence.

75 millions de dette supplémentaire pour ELECTRA qui continue à électriser les routes de France. Les prêteurs sont Société Générale, ABN AMRO, BPCE et Crédit Agricole.

LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

Le fonds d’investissement du saoudien ARAMCO, Prosperity7 a participĂ© Ă une levĂ©e de fonds d’environ 400 millions de dollars de la startup Zhipu AI, valorisĂ©e environ 3 milliards de dollars, devenant ainsi le seul investisseur Ă©tranger dans l’IA gĂ©nĂ©rative chinoise

ACQUISITION

TETHER investit 100 millions de dollars dans la sociĂ©tĂ© de minage de bitcoin amĂ©ricaine Bitdeer, dĂ©tenue par le milliardaire chinois Jihan Wu, avec une option d’achat de 50 millions de dollars supplĂ©mentaires en actions.

+ FRENCHWEB VC Avec notre partenaire Unlimitd , le financement au service des entrepreneurs.

L’AccélérActeur : Incubateur pour les créateurs d’entreprise dans le Nord

La Fondation des possibles lance l’AccélérActeur, un incubateur destiné aux créateurs d’entreprise sans réseau ni moyens financiers suffisants. La 1re promotion, composée de 15 porteurs de projets pour 14 entreprises, a débuté un programme de 6 mois à EURATECHNOLOGIES (Lille Métropole). Le programme inclut développement personnel, élaboration de business plan, prospection commerciale, et gestion financière. Chaque participant est accompagné par un mentor, des salariés volontaires en mécénat de compétences. Cette initiative vise à renforcer les compétences des entrepreneurs et à créer de la valeur humaine et économique.

Objectif Lune

THE MOON VENTURE, société de capital-investissement basée à Rennes, annonce le lancement de « Objectif Lune », son 1er programme d’accompagnement pour startups. Ce programme de 6 mois, débutant en juillet 2024, vise à soutenir 10 startups pour lever entre 2 et 5 millions d’EUR en 2025. Depuis 2018, The Moon Venture a financé 30 startups et déployé plus de 40 millions d’EUR, dont 12 millions en 2023.

+ FRENCHWEB MARKET

Avec notre partenaire VANTA, automatisez enfin votre conformité, simplifiez votre gestion de la sécurité.

Exosens se lance en bourse ce vendredi

Le spécialiste français des technologies de détection et d’imagerie électro-optiques, EXOSENS, a annoncé son introduction en bourse sur Euronext Paris avec une offre publique de 300 millions d’EUR. Le prix d’introduction est fixé à 20 EUR par action, avec l’émission de 6,7 millions d’actions nouvelles et la vente de 6 millions d’actions existantes. La période de souscription est ouverte du 3 au 6 juin, et les actions commenceront à être négociées le 7 juin. Exosens prévoit de profiter de cette levée de fonds pour soutenir sa stratégie de croissance et d’innovation, avec un objectif de rentabilité pour cette année.

Spotify augmente les tarifs de ses abonnements premium

SPOTIFY a annoncé lundi une augmentation des tarifs de ses abonnements premium aux États-Unis, la deuxième en un an. Le plan « Individual » coûtera désormais 11,99 $, le plan « Duo » 16,99 $, et le plan « Family » 19,99 $, tandis que le plan « Student » restera à 5,99 $. Cette hausse permettra à l’entreprise d’investir davantage dans l’innovation de ses fonctionnalités. Les utilisateurs seront informés de ce changement au cours du mois prochain. En juillet 2023, Spotify avait déjà augmenté les prix de ses abonnements individuels à 10,99 $. Les actions de Spotify ont augmenté de plus de 4 % lundi matin.

Navan nomme une ancienne Cadre du NYSE comme CFO (avant une IPO anticipée ?)

NAVAN, la plateforme de gestion de voyages et de dépenses valorisée à 9,2 milliards de dollars, a recruté Amy Butte, ancienne directrice financière du New York Stock Exchange (NYSE), comme nouvelle CFO. Butte, qui a occupé ce poste au NYSE de 2004 à 2006, rejoindra Navan en juin, après avoir été nommée présidente du comité d’audit en avril. Navan se prépare pour une introduction en bourse (IPO) potentielle, avec des objectifs de rentabilité pour cette année. Fondée par Ariel Cohen, Navan concurrence des entreprises comme SAP Concur et American Express.

ESTELLE DECRÉ RAVEZ devient la nouvelle directrice de Criteo France, succédant à Nicolas Rieul. Ancienne directrice des partenariats chez Unlimitail (Carrefour), elle est diplômée de Sciences Po et possède une vaste expérience dans le marketing et la technologie. Elle a travaillé chez SFR, Vizzavi, Ahilya London, Horyzon Media, régie 366, et Adux avant de rejoindre Carrefour Links en 2019. Son objectif sera de poursuivre la croissance de Criteo dans le secteur du retail media.

BRUNO D’AUZAC est promu directeur marketing, communication et omnicommerce de Leroy Merlin en mai 2024. Travaillant pour le groupe depuis 2004, il a occupé des postes de chef de produit, directeur de magasin, directeur de groupe produits, directeur de l’offre et de la supply chain, et directeur marketing stratégique.

GUILLAUME BLANCHOT, directeur général du CSA depuis 2016 et de l’Arcom depuis 2022, quittera ses fonctions le 1er juillet 2024 pour rejoindre la Cour des comptes en tant que conseiller maître expert.

MAYSSA CHEHA a rejoint Netflix our diriger la mesure publicitaire en France, après plus de 10 ans chez Google et plus de 5 ans chez Meta dans des postes liés au marketing. Son arrivée coïncide avec la croissance de l’offre publicitaire de Netflix, qui compte désormais 40 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Elle a également travaillé chez Accenture et BNP Paribas.

La holding familiale d’investissement Dentressangle annonce une nouvelle gouvernance avec la nomination de PIERRE-HENRI DENTRESSANGLE et MARINE DRUMAIN DENTRESSANGLE en tant que co-présidents. Succédant à leur père Norbert Dentressangle, désormais président d’honneur, ils dirigeront une entité gérant plus de 3,3 milliards d’EUR d’actif net (ANR). Leur stratégie inclut des investissements dans divers secteurs tels que les entreprises, le venture capital (dont la medtech), et l’immobilier, avec un plan d’investissement d’un milliard d’EUR d’ici 2027.

MIKKEL DRUCKER est nommé PDG de Logpoint, avec la priorité de piloter l’expansion européenne de l’entreprise, ciblant les PME avec une stratégie de ventes indirectes. Ancien PDG de Netigate, Drucker a également travaillé chez Tactaon, Atea, Trustpilot, et Nokia, et co-fondé Lindrucker. Il vise une croissance organique rentable, le développement de partenariats et attirer de nouveaux talents.

JEAN-BAPTISTE GAMBLIN est nommé directeur général de la start-up rennaise Simango, spécialisée dans les formations virtuelles pour les professionnels de santé. Ancien de MonDocteur et de Cegedim, il succède à Guillaume Maquinay, désormais président. Gamblin aura pour mission de structurer et renforcer la croissance de Simango, qui prévoit la rentabilité d’ici fin d’année et le lancement de nouveaux produits pour améliorer l’immersion et la certification des établissements de santé.

