Connaissez-vous Céline Lazorthes, co-CEO et co-fondatrice de Resilience?

Née le 19 décembre 1982 à Toulouse, Céline Lazorthes est l’une des entrepreneurs les plus réputés de l’écosystème. Diplômée d’un Master IT project management à l’Institut International du Multimédia et d’un Master Digital Business strategy d’HEC Paris, elle va marquer la Tech française avec sa startup Leetchi, une plateforme permettant de créer des cagnottes en ligne.

C’est en 2007 qu’elle quitte son job de Online marketing manager chez Eyeka pour rejoindre les bancs d’HEC afin d’entreprendre. Elle y est notamment encouragée par son employeur, Gilles Babinet, co-fondateur d’Eyeka, qui lui dira : « Ma chère Céline, fonce ! Tu vas faire de grandes choses, tu ne sais simplement pas encore quoi ! ».

L’idée de Leetchi lui vient lorsqu’elle co-organise le week-end d’intégration de sa promo. « Pour financer le week-end, j’ai collecté, et galéré à collecter, 30€ par étudiant », raconte-t-elle. « Fichier excel et enveloppe en papier à la main, j’ai fini par me dire qu’à une époque où tout était à peu près déjà possible sur internet, trouver un mari ou acheter une petite culotte (déjà portée, sic), il était surprenant que collecter de l’argent à plusieurs, auprès d’un groupe d’amis ou d’inconnus, soit toujours pareil corvée. »

Céline Lazorthes sera à la tête de la startup de son lancement en 2008 jusqu’en 2018, avant d’être Non Exécutive Chairman de l’entreprise. En parallèle, elle fonde la solution de paiements B2B Mangopay en 2013, qu’elle présidera jusqu’en 2019. Pour rappel, Leetchi et Mangopay ont été vendus au Crédit Mutuel Arkéa en 2015 pour plus de 50 millions d’euros, avant d’être repris par le fonds américain de private equity Advent.

Un nouveau projet entrepreunarial

C’est en février 2021 qu’elle lance officiellement son nouveau projet entrepreunarial, Resilience Care, aux côtés de Jonathan Benhamou (PeopleDoc). La startup spécialisée dans le suivi des cancers s’est alliée à plusieurs centres engagés dans la lutte contre le cancer, à l’image d’Unicancer et de Gustave Roussy.

En parallèle, Céline Lazorthes lance en 2018 le mouvement Sista, un collectif pour soutenir l’entrepreneuriat au féminin. Ce mouvement est né en partie de son expérience personnelle en tant que femme entrepreneure dans le milieu de la finance. « Personne ne voulait s’associer avec moi », avait alors confié Céline Lazorthes à MADAMN, un compte Insta qui met en lumière les talents féminins. « Être une femme entrepreneure, c’est possible et c’est une vie très chouette et heureuse », nuance-t-elle néanmoins. Elle est également membre du conseil d’administration de l’association France Digitale, de la Société nationale des chemins de fer français et d’Iliad.

