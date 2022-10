Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Après le metaverse promis par de nombreuses sociétés, c’est au tour du Petaverse d’être initié, notamment par la jeune startup Dogami créée mi 2021 par Max Stoeckl (CEO, ex BCG), Bilal El Alamy (CTO), Adrien Magdelaine (COO, ex Wamiz) et Kristofer D. Penseyres (CBO,ex Sony Pictures).

L’idée est simple, créer un jeu grand public NFT « Play to earn » pour virtualiser un animal de compagnie. Les participants pourront acquérir leur chien DOGAMI parmi plus de 300 races, 1er volet de la rémunération de la société et dont l’éducation sera récompensée par des $DOGA, une cryptomonnaie qui sera également utilisée pour acheter des accessoires, autre moyen de monétisation. L’identité visuelle du jeu a été confiée à Bryan J.L. Glass, ancien scénariste de chez Marvel et DC Comics et qui a notamment collaboré sur Thor et les aventures de Superman.

Les créateurs du jeu prévoient sa sortie prévu au printemps et ambitionnent 200 000 joueurs d’ici fin 2022

Le projet a séduit Ubisoft, XAnge, Animoca Brands ou encore les cofondateurs de The Sandbox, qui ont abondé un premier investissement de 6 millions de dollars.

Kristofer D. Penseyres Chief Brand Officer de Dogami nous décrit plus en détail le projet Dogami

Listen to « Connaissez-vous Dogami le jeu grand public NFT dédié aux animaux de compagnie? » on Spreaker.