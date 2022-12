[Seed] NFT : Dogami lève 7 millions d’euros auprès de XAnge pour lancer son jeu

Dogami, la startup qui permet d’adopter et d’élever des chiens virtuels NFT, complète son tour de table en amorçage en levant 7 millions d’euros supplémentaire. Cette extension a été menée par XAnge, avec la participation de Bpifrance et du family office Wagram Capital. Pour rappel, l’entreprise française avait déjà levé 7 millions d’euros auprès d’Ubisoft, Animoca Brands et les fondateurs de The Sandbox en janvier 2022.

Fondé en 2021 par Max Stoeckl (CEO, ex BCG), Bilal El Alamy (CTO), Adrien Magdelaine (COO, ex Wamiz) et Kristofer D. Penseyres (CBO,ex Sony Pictures), Dogami développe un jeu Web3 assez original à destination du grand public, il permet d’acheter des NFT qui prennent la forme de chiens virtuels. L’objectif est de les élever pour être récompensé par une crypto-monnaie, le DOGA.

Lancement de l’app DOGA House

Le 30 novembre dernier, la startup a lancé l’application DOGA House, qui s’adresse aux possesseurs d’un NFT Dogami, les « Dogamers ». « Pour l’instant nous faisons un onboarding progressif », explique Kristofer Dayne Penseyres. « Toutes les semaines, nous rajoutons des nouveaux Dogamers sur l’application afin qu’ils puissent découvrir leur dogami dans un environnement dans lequel ils peuvent interagir avec ».

L’entreprise revendique une communauté de plus de 200 000 membres, ainsi que 12 000 NFTs de compagnons virtuels vendus. Cette nouvelle levée de fonds doit permettre à la startup de poursuivre le développement de sa gamme de jeux et d’applications Web3.

Retrouvez l’interview complète de Kristofer Dayne Penseyres, co-fondateur de Dogami :