Connaissez vous Zengo, le portefeuille de crypto actifs et NFT, qui tient sur votre smartphone?

Depuis son lancement en 2018, ZenGo a levé 24 millions de dollars auprès notamment d’Insight Partners et Samsung NEXT. La startup israélienne lancée par Gary Benattar, Omer Shlomovits, Ouriel Ohayon et Tal Be’ery déploie un cryptowallet nouvelle génération qui offre notamment la possibilité de connecter son wallet au monde du Web3 de manière sécurisée.

« Nous avons commencé avec cette approche de simplifier la création du Wallet, qui est généralement une étape assez complexe et intimidante », explique Ouriel Ohayon, CEO de ZenGo. « ZenGo est un Wallet qui couvre l’essentiel des cryptomonnaies et des fonctions financières. On peut acheter, vendre, échanger des cryptos et les placer en taux d’intérêts. »

Si ZenGo est bien un wallet pour conserver et échanger des cryptomonnaies, la plateforme vient d’étendre ses fonctionnalités dans sa dernière mise à jour. « Désormais, on peut utiliser ZenGo pour se connecter aux applications du Web3, donc acheter et transférer des NFT, ou encore participer à la finance décentralisée. »

L’application propose un cryptowallet sans clés privées mais basé sur une technologie de reconnaissance faciale, l’authentification biométrique. Au fil des années, la startup s’est déployée à l’international et touche de plus en plus les pays francophones. « Étonnamment, nous sommes en train de devenir assez importants dans les pays francophones, alors que l’application est en anglais. Nous allons localiser l’application en français car trop d’utilisateurs nous le demandent ».

Retrouvez l’interview complète d’Ouriel Ohayon, co-fondateur et CEO de Zengo, au micro de Richard Menneveux :

