Connaissez-vous INWINK, la startup qui permet aux organisateurs d’évènements d’engager leurs audiences?

La crise a bouleversé le secteur de l’événementiel BtoB qui tente de s’adapter en devenant hybride, entre digital et présentiel. C’est dans ce contexte que certaines entreprises proposent des solutions aux annonceurs et aux organisateurs d’événements pour se différencier. C’est le cas d’inwink, une plateforme SaaS de marketing BtoB qui leur permet de proposer des évènements adaptés à leurs audiences et d’animer des communautés.

« La crise a profondément changé le secteur de l’évènementiel BtoB », explique François Floribert, CEO et co-fondateur d’inwink. « Avant la crise, les évènements étaient principalement en présentiel. Ensuite, tout le monde s’est précipité sur les évènements en ligne, les webinars. Mais l’interactivité et l’échange ne sont pas de la même qualité ». Dès avril 2020, un mois après le début de la crise sanitaire en France, inwink proposait aux organisateurs d’événements de nouvelles solutions. « inwink est une plateforme dont l’architecture a été pensée pour être évolutive. Nous avons donc été en mesure de proposer très rapidement à nos clients les fonctionnalités nécessaires pour organiser un événement digital riche, avec de l’interactivité. »

Les attentes ont changé

Depuis 2021, les attentes ont changé et il faut désormais s’adapter, notamment en capitalisant sur les différents formats d’événements. « Par exemple, l’évènement hybride est très intéressant. Ce n’est pas un seul événement mais deux évènements en un, car les comportements et les attentes ne sont pas les mêmes », renchérit François Floribert. Rien qu’en 2021, plus de 1 000 événements ont été organisés sur la plateforme inwink.

Mais alors comment choisir le bon format en fonction de l’objectif de l’événement ? « Si nous voulons privilégier les rencontres, nous allons préférer l’évènement présentiel », précise le CEO d’inwink. « De même, si nous avons un intervenant prestigieux, l’évènement physique permettra un meilleur partage d’enthousiasme, d’émotion et d’énergie positive, ce qui serait plus difficile avec le format digital. En revanche, si nous voulons faire des évènements courts et récurrents, tous les mois ou toutes les semaines, le format digital va bien s’y prêter ».

L’enjeu de la data et du prédictif

Fondé en 2010, inwink a lancé son produit phare en 2016 et revendique à ce jour plus de 180 clients, entreprises et organisations. L’entreprise propose 3 modules sur sa plateforme : Evénements, Communautés et Data. Concrètement, inwink permet de gérer l’ensemble des données par client dans un espace dédié. Ce dernier aspect permet aux clients de l’entreprise non seulement d’analyser les comportements de ses audiences mais de les prédire.

« inwink vous permet de collecter toutes les données que vous souhaitez, avec le consentement explicite de votre audience », détaille François Floribert. « Cela vous permet d’analyser ces datas pour mieux comprendre ce qui intéresse vos audiences et ainsi prédire le comportement et les attentes de ces audiences. Le second avantage est de proposer des expériences personnalisées lors de ces événements. »

Retrouvez l’interview complète de François Floribert, CEO et co-fondateur d’inwink :

Listen to « Connaissez-vous INWINK, la startup qui permet aux organisateurs d'évènements d'engager leurs audiences? » on Spreaker.