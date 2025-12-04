Connaissez-vous FLEXION ROBOTICS, la startup qui veut piloter l’intelligence des humanoïdes ?

Spin-off zurichoise fondée en 2024, Flexion Robotics travaille à résoudre le principal verrou de la robotique humanoïde, à savoir l’absence d’une couche d’intelligence capable d’adapter un robot à des tâches variées sans nécessiter une supervision humaine. La startup conçoit une plateforme de reinforcement learning et de simulation destinée à produire des comportements autonomes généralisables, en rupture avec les architectures rigides et scriptées encore dominantes dans l’industrie.

Son approche repose sur une pile technologique structurée en trois couches. La première, dédiée à la commande, utilise des modèles de langage pour interpréter des instructions en langage naturel, les découper en sous-tâches et les ancrer dans l’environnement réel. La seconde, consacrée au mouvement, s’appuie sur un modèle vision-langage-action entraîné principalement sur des données synthétiques avant d’être affiné sur les cas limites du monde physique. La troisième, enfin, gère le contrôle corporel complet à faible latence via une bibliothèque de compétences modulaires basée sur des transformateurs, permettant de composer rapidement de nouveaux comportements.

Flexion Robotics veut répondre à la pénurie structurelle de main-d’œuvre et au vieillissement démographique qui accélèrent la demande pour des robots capables d’exécuter des tâches manuelles complexes. La startup collabore déjà avec plusieurs équipementiers de premier plan afin de tester et déployer ses modèles en conditions industrielles.

Ces travaux s’appuient sur Nikita Rudin et David Hoeller, qui ont dirigé le développement d’Isaac Lab chez NVIDIA, devenu une référence mondiale pour l’apprentissage par renforcement en simulation. Leur approche simulation-first, modèles génératifs et contrôleurs temps réel vise à accélérer l’apprentissage, réduire les coûts de collecte de données et améliorer la transférabilité du virtuel au réel.

Dans ce contexte de montée en puissance des humanoïdes et de convergence entre l’intelligence artificielle générative et la robotique, Flexion Robotics entend se positionner comme le fournisseur de la couche d’intelligence centrale, un rôle stratégique dans une filière en cours d’industrialisation.

La startup vient de lever 50 millions de dollars en Série A auprès de DST Global Partners, NVentures (NVIDIA), Prosus Ventures, Redalpine et Moonfire, quelques mois après un premier tour de 7,35 millions. Ce financement doit permettre de renforcer la R&D à Zurich, d’étendre les capacités de calcul et la flotte robotique, de s’implanter aux États-Unis et d’accélérer la commercialisation de sa pile d’autonomie.