Connaissez-vous CERRION, la startup qui veut automatiser la supervision des usines par l’IA ?

Dans un secteur où les arrêts non planifiés pèsent plus de 1 400 milliards de dollars par an, Cerrion s’est donné pour objectif de doter les usines d’une supervision continue capable d’anticiper les défaillances avant qu’elles ne perturbent la production. Face à la hausse des coûts énergétiques et à la complexification des chaînes d’approvisionnement, la startup zurichoise considère la vision automatisée comme l’un des leviers les plus sous-exploités de l’industrie manufacturière.

Origine du projet : transformer un angle mort industriel en avantage opérationnel

Cerrion est née du constat que les usines disposent d’innombrables capteurs, mais la plupart des signaux critiques demeurent visuels et donc difficilement exploitables en continu. Fondée en 2020 par Karim Saleh et Tamara Djurickovic, tous deux issus d’ETH Zurich, il ont cherché à convertir les caméras industrielles en capteurs intelligents capables d’observer ce que les opérateurs ne peuvent percevoir en temps réel. L’idée initiale était d’automatiser les diagnostics sur les lignes de production, là où les écarts de process, les défauts qualité ou les risques sécurité échappent encore largement à la détection humaine.

La solution : des agents vidéo autonomes intégrés aux lignes de production

Cerrion développe aujourd’hui une plateforme d’agents vidéo d’IA capables d’interpréter en continu les flux provenant des caméras existantes. Ces modèles détectent toute déviation (vitesse anormale, accumulation anormale, vibration suspecte, pièce mal orientée, geste non conforme) puis déclenchent automatiquement une alerte, ralentissent une machine ou provoquent un arrêt contrôlé. L’approche associe vision, modélisation du comportement machine et capacité d’intervention autonome. Les agents fournissent également des analyses de cause racine permettant aux opérateurs d’agir sans délai sur les anomalies récurrentes.

Les usages : qualité, sécurité et productivité en temps réel

Déployée dans 15 pays sur 3 continents, la technologie est utilisée dans le verre, l’agroalimentaire, les boissons, le bois ou encore les biens de grande consommation. Des industriels comme Unilever, Riedel, Schott Zwiesel, Stölzle Lausitz, Sisecam ou Verallia s’appuient sur Cerrion pour réduire les rebuts, maîtriser les micro-arrêts et renforcer la sécurité. Plusieurs clients étendent l’usage de la plateforme quelques mois après un pilote, passant d’un site unique à un déploiement global.

L’ambition : élargir la couche d’intelligence au-delà de la vision

La startup entend dépasser la seule analyse vidéo pour intégrer d’autres signaux industriels, afin de créer une couche décisionnelle multi-modale. Elle prévoit également d’étendre sa présence aux États-Unis, où les pénuries de main-d’œuvre et les contraintes logistiques renforcent l’intérêt pour les systèmes autonomes. L’équipe, issue d’ETH Zurich, de Google et de l’EPFL, doit doubler ses effectifs entre l’Europe et les États-Unis pour soutenir la R&D, améliorer les capacités prédictives des agents et accélérer le déploiement multi-sites.

La levée de fonds : 15,3 M€ pour étendre la plateforme et renforcer les équipes

Cerrion a levé 15,3 millions d’euros (18 millions de dollars) en Série A, dans un tour mené par Creandum, avec la participation d’Y Combinator, Goat Capital, 10x Founders et Session VC, ainsi que plusieurs investisseurs individuels, dont Harry Stebbings, Oskar Hjertonsson, Thomas Wolf et Garret Langley. Ce financement doit permettre d’accélérer le déploiement commercial, d’étendre la plateforme au-delà de la seule vision et de renforcer les opérations en Europe et aux États-Unis.