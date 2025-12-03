Connaissez-vous DONNA, l’assistant IA qui réinvente le travail des commerciaux terrain ?

Les équipes commerciales terrain ont longtemps été les grandes oubliées de la transformation digitale. Alors que les plateformes CRM ont multiplié les fonctionnalités pour les équipes sédentaires, les forces mobiles restent confrontées à des applications pas toujours très simple d’utilisation, qui nécessite des saisies chronophages et entrainent une perte régulière de contexte entre deux visites clients. Donna développe un assistant IA pensé pour les commerciaux qui passent leurs journées sur la route et dont le temps utile se joue en minutes.

Née en 2023, Donna a d’abord été conçue comme un outil de voice-to-CRM capable de transcrire les échanges après les visites. La société a depuis élargi son champ d’action et l’IA est devenue multimodale, capable d’écouter, d’interpréter et d’aider le commercial pendant l’échange lui-même, que ce soit en surface ou en profondeur. Elle prépare le rendez-vous, capte les informations clés, gère les suivis et rédige les messages de relance. Ce flux continu constitue un changement important pour un métier qui dépend du contexte, de la capacité à enchaîner les interactions sans perte d’information.

L’un des éléments différenciants de Donna réside dans son approche de “system of context”. L’assistant agrège l’historique client, les données internes de l’entreprise et les signaux observés durant les conversations. L’objectif est d’agir avec pertinence en temps réel, sans interrompre la dynamique commerciale.

L’entreprise a consolidé sa position en nouant des partenariats avec Deloitte, PwC et Orion Global Solutions, et en intégrant nativement les principaux systèmes CRM du marché, de Salesforce à Microsoft Dynamics 365 en passant par SAP et HubSpot. Cette approche d’interopérabilité lui permet de se déployer rapidement dans des organisations distribuées, souvent dotées d’écosystèmes hybrides.

Pour assurer son développement, Donna vient de lever 4,1 millions d’euros dans un tour mené par Frontline Ventures, accompagné des investisseurs historiques. Ce financement permettra d’accélérer le développement international, déjà engagé avec des équipes à Gand, Londres et New York, et de renforcer la stratégie produit.