500 millions d’euros pour faire de BREVO, un champion européen, ce que change l’entrée de General Atlantic et d’Oakley

Nous vous l’avions pré annoncé début aout avec l’arrivée d’un nouvel actionnaire, portant la valorisation de la startup au statut de licorne, c’est désormais officiel, Armand Thiberge ouvre un nouveau chapitre de Brevo, avec une levée de 500 millions d’euros et l’arrivée simultanée de General Atlantic et d’Oakley Capital à son capital, la Customer Platform française entre dans une catégorie réservée à une poignée d’acteurs européens du logiciel. Le groupe dépasse désormais les 200 millions d’euros d’ARR, affiche une marge d’Ebitda à deux chiffres et revendique une stratégie de développement qui en fait un global player.

Un actionnariat recomposé et une gouvernance réorientée vers l’échiquier mondial

La sortie totale de Partech, investisseur historique depuis 2017, et le réinvestissement de Bridgepoint via son fonds BDC V permet à Brevo d’affiner la trajectoire. Le capital se concentre autour de trois blocs : General Atlantic, Oakley Capital et le management et salariés, désormais premier actionnaire. Cette recomposition met fin au cycle “venture” de l’entreprise au profit d’un modèle d’actionnaires capables de soutenir une stratégie internationale de long terme.

General Atlantic apporte son expertise dans le scale-up global de plateformes logicielles, notamment en Amérique du Nord et en Asie, tandis qu’Oakley, acteur reconnu du software mid-market, complète le dispositif avec une capacité éprouvée de structuration, d’intégration et d’expansion par acquisitions. La présence conjointe de ces deux investisseurs aligne la gouvernance de Brevo sur les standards des acteurs SaaS mondiaux.

Un modèle produit désormais compétitif avec les standards américains

Très discret, Brevo a réussi une transformation que peu d’acteurs du Saas européens ont menée à bien : passer d’un outil emailing à une Customer Platform complète. Le rebranding de 2023 n’a pas été un simple changement de nom et l’entreprise a consolidé des fonctionnalités marketing, CRM, messaging multicanal et automatisation dans une suite unique qui la rapproche explicitement de HubSpot et Klaviyo.

Une ambition américaine assumée

Les États-Unis représentent déjà 24 % des nouveaux revenus, une traction qui confirme la pertinence du positionnement mid-market, un segment où les entreprises recherchent des solutions robustes, moins coûteuses que les suites américaines, et prêtes à embarquer nativement les nouveaux usages IA.

Les 100 millions d’euros promis par Brevo pour accélérer aux États-Unis d’ici 2030 soulignent l’ambition. Avec General Atlantic comme partenaire, le groupe bénéficie d’un avantage décisif avec un accès immédiat au marché, aux réseaux de distribution, aux experts GTM et aux standards d’exécution attendus dans l’écosystème américain.

Un pivot IA qui modifie la trajectoire produit

La création du Brevo AI Lab, dotée de 50 millions d’euros sur 5 ans, inscrit l’entreprise dans le mouvement d’automatisation intégrale du cycle client. L’intégration du MCP (Model Context Protocol) et le développement d’agents IA marketing, sales et conversationnels montrent que la plateforme se prépare à un basculement fonctionnel majeur avec la gestion automatisée des interactions clients, de l’acquisition jusqu’au support.

Cette orientation est stratégique pour le segment mid-market, qui adopte rapidement des usages IA opérationnels pour compenser le manque de ressources internes. C’est aussi une réponse directe à la feuille de route des concurrents américains qui intègrent des assistants IA propriétaires dans leurs suites CRM.

Une stratégie M&A renforcée pour consolider le leadership européen

Brevo s’appuie déjà sur un historique solide avec 11 acquisitions en dix ans. La nouvelle structure actionnariale rend possible une nouvelle phase de croissance éxogène. Oakley Capital maîtrise parfaitement les stratégies d’intégration dans le software et General Atlantic apporte une capacité d’identification et de diligence d’actifs technologiques internationaux.

Les priorités indiqués par Brevo sont les technologies conversationnelles en temps réel, l’IA générative appliquée à l’engagement client, les micro-outils CRM spécialisés, et le développement sur les zones géographiques clés (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni).