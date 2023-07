Connaissez vous INCEPTO, le netflix de l’imagerie médicale ?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Fondée en 2018 par Gaspard d’Assignies, Florence Moreau et Antoine Jomier, Incepto a développé une plateforme de solutions d’imagerie médicale basées sur l’intelligence artificielle. Ces solutions couvrent différentes techniques d’imagerie telles que les radiographies, les scanners, les échographies et les IRM. L’objectif principal de la startup est de faciliter le dépistage rapide du cancer, des maladies cardiovasculaires et des troubles neurodégénératifs grâce à ses solutions basées sur l’intelligence artificielle. De plus, Incepto vise à soutenir les médecins et les radiologues dans la gestion du volume croissant de données à analyser.

Surnommée le « Netflix de l’imagerie médicale », Incepto a pour mission de réduire les délais d’attente pour les examens médicaux, de pallier la pénurie de spécialistes dans certaines maladies graves et d’aider les professionnels de la santé à faire face à la charge croissante de l’analyse des données. Cette approche globale vise à révolutionner les soins aux patients dans plusieurs domaines, notamment les services d’urgence, l’oncologie, la cardiologie et les maladies neurodégénératives.

Pour atteindre ses objectifs, Incepto collabore avec des startups innovantes telles que Pixyl, spécialisée dans la neuroimagerie. De plus, l’entreprise vient de conclure cinq nouveaux partenariats avec IBlab, Milvue, PAIRE, Smartsoft et Thirona. Ces collaborations renforcent l’offre d’Incepto dans les domaines des soins d’urgence, de l’oncologie, de l’orthopédie, de la rhumatologie et de la pneumologie.

Parallèlement, Incepto investit 20% de ses ressources dans le développement d’applications propriétaires pour des domaines spécifiques qui ne sont pas encore couverts par d’autres startups. Antoine Jomier, PDG d’Incepto, explique : « Nous avons tendance à nous considérer comme le ‘Netflix de l’imagerie médicale’ car nous jouons ce double rôle de producteur et de distributeur. » Cette stratégie permet à l’entreprise de proposer une gamme plus large de solutions à ses clients.

Actuellement, Incepto collabore avec plus de 150 clients et établissements de radiologie en France et en Europe. L’entreprise vise à traiter un million de patients par mois en Europe d’ici 2024, ce qui reflète ses ambitieux plans de croissance.

La plateforme innovante d’Incepto, basée sur l’intelligence artificielle, et son engagement envers l’amélioration des solutions d’imagerie médicale permettent de relever les défis du système de santé actuel et ouvrent la voie à des soins plus efficaces et plus performants pour les patients à l’avenir. Alors que l’entreprise étend sa présence en Europe, elle est en mesure d’avoir un impact significatif dans le domaine de l’imagerie médicale et de contribuer aux avancées dans le dépistage précoce et le diagnostic des maladies graves.

IIncepto a réalisé au 2nd trimestre 2022 un tour de table de 27 millions d’euros, dirigé par LBO France, avec la participation de Wille Finance et de ses investisseurs historiques, tels que AXA Venture Partners (AVP), le fonds Patient Autonome de Bpifrance et Karista. Cette nouvelle levée de fonds vient s’ajouter à la série A de 5,6 millions d’euros qu’Incepto avait déjà réussi à obtenir en 2019. Grâce à ce financement, la startup est en mesure de financer son expansion dans quatre nouveaux pays européens : l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et le Portugal.