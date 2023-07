Guerre dans le monde de la Cyber, QUOBLY, TEAMSTARTER, …

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Cyber: ORCA SECURITY poursuit en justice la société concurrente israélienne WIZ aux États-Unis pour avoir copié illégalement un logiciel breveté qui surveille les données stockées sur des serveurs cloud. Les deux startups qui ont levé respectivement 632 millions de dollars et 900 millions de dollars affichent une très forte rivalité depuis leurs créations en 2019 et 2020.

Le Département d’État américain a informé MICROSOFT que ses courriels stockés dans le cloud de l’entreprise avaient été piratés ; les attaquants ont volé une clé Microsoft et ont notamment piraté les courriels de parlementaires, d’ONG. La faille a été découverte au cours du mois de juin…

Un ancien employé de TWITTER dépose une action collective proposée accusant l’entreprise de refuser de verser plus de 500 millions de dollars de primes de départ promises aux salariés licenciés.

TOOLBOX: LA STARTUP A SUIVRE, NAVAN

Navan est une solution tout-en-un qui simplifie la gestion des voyages d’affaires, des notes de frais et des cartes corporate. Les voyageurs et les travel managers gagnent en productivité grâce à un processus de réservation et de gestion des notes de frais simplifié, et les équipes Finance profitent d’une visibilité en temps réel et d’un contrôle accru sur les dépenses de l’entreprise.

SOUND , une plateforme qui aide les artistes à créer des NFT pour leurs chansons, a levé 20 millions de dollars lors de sa série A, dirigée par a16z, avec la participation de Snoop Dogg et d’autres investisseurs. La plateforme a également été lancée officiellement après sa période bêta. RECURSION , qui utilise des modèles d’intelligence artificielle pour la découverte de médicaments, prévoit d’utiliser ses ensembles de données de plus de 23 000 To pour former ses modèles sur la plateforme cloud de Nvidia. La société a également réussi à lever 50 millions de dollars auprès de Nvidia.



