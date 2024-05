Connaissez vous KEYBAN, et sa solution de gestion de passeports digitaux de produits?

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Face à une nouvelle étape de la transformation de l’ecommerce, KEYBAN (https://www.keyban.io) propose une solution basée sur la blockchain, qui répond aux nouvelles exigences réglementaires en matière de gestion des données personnelles La disparition imminente des cookies tiers pose des défis majeurs en matière de ciblage publicitaire, qui devient moins efficace. En parallèle, le respect du RGPD et l’émergence de nouvelles législations européennes, notamment sur les aspects ESG des produits avec le Digital Product Passport, ajoutent une couche de complexité supplémentaire. Ces évolutions forcent les entreprises à repenser leurs stratégies pour combiner respect du consommateur, durabilité et croissance pérenne.

KEYBAN propose une solution tout-en-un qui transforme ces défis en opportunités. Sa plateforme SaaS, basée sur la technologie blockchain, permet de transformer les comptes utilisateurs en wallets et les produits en actifs digitaux, facilitant ainsi une activation instantanée et crée de nouvelles sources de revenus.

La plateforme de Keyban se distingue par plusieurs caractéristiques importantes. Elle utilise la technologie blockchain pour assurer la sécurité des transactions et des données. De plus, elle est conçue pour être facilement intégrable dans les systèmes existants des entreprises, minimisant ainsi les disruptions opérationnelles. L’objectif est de permettre aux entreprises utilisatrices de rester conformes aux régulations en vigueur, notamment le RGPD et les nouvelles exigences ESG.

En transformant les produits en actifs digitaux, les entreprises peuvent générer de nouvelles sources de revenus. La solution permet également une meilleure animation des communautés de prospects et de clients, renforçant ainsi l’engagement et la fidélité.

La solution de Keyban s’adresse principalement au secteur du retail, et de l’e-commerce, ainsi que les secteurs de l’art et du luxe.

L’équipe fondatrice de Keyban s’articule autour de Charles Kremer, CEO, spécialiste des sujets blockchain, et Nenad Cetkovic, COO connu pour son expérience dans l’ecommerce notamment chez LENGOW (cf l’organigramme de KEYBAN dans notre dataroom)

La société a réalisé un tour de table en amorçage dont le montant n’a pas été dévoilé auprès de business angels, notamment Jean Marc Bouhelier, et Jean Christophe Personnat.

La startup dont le développement est resté jusqu’à présent confidentiel, annoncera son lancement lors de VIVATECH où elle sera présente (Stand E58-003)