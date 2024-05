Opération séduction de Londres auprès des acteurs de la tech / Un peu d’argent frais pour les actionnaires de FIGMA / Finies les nausées en voiture à cause de votre iPhone?

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Opération séduction de Londres auprès des acteurs de la tech.

Le Ministre des finances britanniques, Jeremy HUNT, a reçu dans le cadre très feutré de l’une des résidences du gouvernement différents acteurs de la tech afin de les convaincre de venir coté leur société à Londres. La City enregistre le nombre d’introductions en bourse le plus faible depuis plusieurs décennies. En ligne de mire SHEIN, dont la mise en bourse en Grande Bretagne pourrait revigorer au moins les esprits, la société basée à Singapour pourrait se positionner dans une fourchette entre 64 et 90 millions de dollars selon BLOOMBERG

TIKTOK teste actuellement des vidéos d’une durée maximale de 60 minutes, ce qui permettrait aux entreprises médiatiques de publier des épisodes entiers d’émissions télévisées. Cette fonctionnalité pourrait intensifier la compétition de TikTok avec YouTube. En allongeant la durée des vidéos, TikTok cherche à attirer de nouveaux créateurs de contenu et à enrichir l’expérience utilisateur sur sa plateforme. FIGMA offre à ses employés et premiers investisseurs la possibilité de vendre jusqu’à 900 millions de dollars d’actions dans une offre de rachat, avec une valorisation de l’entreprise à 12,5 milliards de dollars. Cette valorisation représente une baisse de près de 38% par rapport à l’offre d’acquisition de 20 milliards de dollars faite par Adobe. OPEN AI a récemment annoncé que ChatGPT est désormais capable d’importer directement des fichiers depuis Google Drive et Microsoft OneDrive. Cette fonctionnalité est accessible aux utilisateurs des offres Plus, Team et Enterprise. Elle simplifie l’intégration des données et améliore l’efficacité des interactions avec l’IA en permettant un accès instantané aux documents stockés sur ces plateformes cloud. SONY MUSIC a envoyé des mise en demeure à plus de 700 entreprises et développeurs d’IA ainsi qu’à des plateformes de streaming musical, les avertissant contre l’utilisation non autorisée de son contenu pour l’entraînement de modèles d’IA. Cette initiative vise à protéger les droits d’auteur de Sony et à dissuader l’utilisation illégale de ses œuvres musicales par les technologies d’intelligence artificielle. APPLE a annoncé Vehicle Motion Cues, une fonctionnalité ajoutant des points animés sur les écrans des iPhones et iPads pour aider à réduire le mal des transports chez les passagers. Cette technologie vise à améliorer l’expérience utilisateur en minimisant les sensations de nausée lors de l’utilisation de leurs appareils dans des véhicules en mouvement. Les animations sont conçues pour correspondre aux mouvements du véhicule, offrant ainsi un confort accru. REPLIT, une startup spécialisée dans le codage assisté par IA ayant levé plus de 220 millions de dollars et récemment évaluée à 1 milliard de dollars, a annoncé le licenciement de 30 employés, représentant 20% de son effectif. En même temps, l’entreprise change de stratégie pour se concentrer sur les ventes aux entreprises. + EN BREF

Selon THE INFORMATION, STABILITY AI aurait récemment discuté avec un acquéreur potentiel. L’entreprise aurait perdu plus de 30 millions de dollars au premier trimestre et devrait environ 100 millions de dollars notamment à des fournisseurs de cloud. Uber lance des services de navettes vers les aéroports, salles de concert et stades sportifs, en partenariat avec des prestataires locaux. ANTHROPIC recrute Mike Krieger, le co-fondateur d’Instagram et d’Artifact, en tant que directeur des produits.



+ LA MINUTE CYBER

Une attractivité nuancée pour les emplois cyber L’Observatoire des métiers de la cybersécurité, initié par l’ANSSI, a recueilli en 2023 les perceptions de 2252 professionnels sur leur secteur. Parmi eux, 50 % ne sont pas issus d’une formation initiale en cybersécurité, révélant une importante reconversion professionnelle vers ce domaine. Les rôles de RSSI et consultants en cybersécurité représentent respectivement 24 % et 15 % des répondants, majoritairement masculins (84 %). Une grande majorité, à 95 %, reconnaît l’importance vitale et le potentiel d’emploi du secteur. Cependant, seulement 50 % considèrent qu’il propose une réelle diversité de métiers. Sur le plan social, les avis divergent : 88 % jugent les salaires attractifs, mais seulement 63 % estiment le secteur valorisé socialement. Les professionnels suggèrent une amélioration de la communication et des conditions de travail pour rendre la cybersécurité plus séduisante aux yeux des nouveaux talents.

+ NUMBERS

🏨🍽️ L’IA dans l’hôtellerie-restauration Selon la nouvelle étude de Food Service Vision et Food Hotel Tech, 87 % des Français connaissent L’IA, mais seulement 12 % l’ont utilisée lors d’une sortie au restaurant ou à l’hôtel. Toutefois, 71 % anticipent un déploiement significatif de l’IA dans ce secteur sous 2 ans, un chiffre qui monte à 28 % chez les professionnels déjà utilisateurs. L’IA suscite un intérêt marqué, surtout chez les jeunes de 18-34 ans et chez 89 % des professionnels pour les prochaines années. Les avantages perçus incluent une réduction du gaspillage alimentaire et une amélioration de la gestion des avis clients. Côté services, 67 % des Français voient un potentiel dans la recommandation de restaurants adaptés à leurs goûts et budgets. Malgré ces perspectives positives, l’idée de robots serveur est rejetée par 39 % des Français et 52 % des professionnels, soulignant une préférence pour l’humain dans l’expérience client. En hôtellerie, 77 % des Français envisagent l’IA comme bénéfique, notamment pour une conciergerie virtuelle (68 %). Malgré des attentes élevées, seuls 28 % des professionnels ont déjà adopté l’IA, principalement pour des fonctions de back-office. + LEVEES DE FONDS Avec notre partenaire Junto, professionnalisez l’acquisition de clients et de prospects plus rapidement.

DK, la plateforme spécialisée dans la mesure et le pilotage carbone des médias, a annoncé une première levée de fonds de 1,2 million d’euros auprès de business angels. Fondée en 2021, DK a pour mission de réduire l’empreinte environnementale des campagnes publicitaires en offrant une solution permettant de mesurer précisément le poids carbone de chaque média activé. Cette levée de fonds permettra à DK d’accélérer le développement de sa plateforme, notamment par l’intégration de connecteurs et d’une API de calcul, afin de répondre aux exigences du décret de la loi BEGES en vigueur depuis janvier 2023.



LEVEES DE FONDS DANS LE MONDE:

FAY, une startup dédiée à la mise en relation des diététiciens avec les assureurs et les patients, a obtenu un financement de 25 millions de dollars. Les investisseurs principaux sont General Catalyst et Forerunner. FAY vise à transformer l’accès aux soins nutritionnels en simplifiant le processus de connexion et de remboursement entre les différentes parties prenantes.

Voxel51, qui développe une plateforme d’IA visuelle visant à réduire le taux d’échec des projets d’IA, a levé 30 millions de dollars lors d’un tour de financement de série B. Ce tour a été mené par Bessemer.

Sigma Computing, fournisseur d’outils d’analyse de données dans le cloud, a levé 200 millions de dollars lors d’un tour de financement de série D, atteignant une valorisation de 1,5 milliard de dollars. Cela représente une augmentation de 60% par rapport à 2021. Cette nouvelle levée de fonds porte le total des financements de l’entreprise à 581 millions de dollars.

L’entreprise israélienne AGORA, spécialisée dans le développement de logiciels de gestion d’investissements immobiliers, a levé 34 millions de dollars dans le cadre d’un financement de série B, portant son financement total à 63 millions de dollars

VERCEL, la société derrière le framework Next.js, a levé 250 millions de dollars dans un tour de financement de série E dirigé par Accel, atteignant une valorisation de 3,25 milliards de dollars. L’entreprise a également annoncé avoir récemment dépassé les 100 millions de dollars de revenus annuels

ACQUISITION

SNOWFLAKE est en pourparlers pour acquérir Reka AI, une société qui développe des modèles de langage pour les entreprises, pour un montant supérieur à un milliard de dollars. Un rapport indique que Reka AI avait été évaluée à environ 300 millions de dollars lors d’un tour de financement en 2023. Cette acquisition marquerait une expansion significative de Snowflake dans le domaine de l’intelligence artificielle.

+ FRENCHWEB VC

Le rapport Q1 2024 de Carta sur l’état des marchés privés dépeint un paysage du capital-risque pour les startups en phase d’amorcage fortement marqué par une baisse dans le nombre et le volume des tours de financement seed et series A, les plus faibles depuis 2018. En particulier, le fait que 42% des tours seed soient des bridges financiers, témoigne des difficultés pour ces entreprises à sécuriser des financements. A noter également que les valorisation pre money diminuent de 10% pour les series A. La dilution quant à elle, reste stable à 20% lors de ces tours.

+ FRENCHWEB MARKET

+ FRENCHWEB MARKET

JD.com a annoncé une augmentation de 7 % de ses revenus au premier trimestre par rapport à l’année précédente, atteignant environ 36 milliards de dollars, dépassant ainsi les estimations de 35,8 milliards de dollars. Le revenu net a également progressé de 13,9 %, s’établissant à environ 984 millions de dollars. Cette performance est attribuée à l’intensification des avantages d’achat offerts pour attirer les clients.

Take-Two Interactive a annoncé que GTA VI sera lancé à l’automne 2025. Par ailleurs, la société a rapporté une baisse de 3% de ses réservations au quatrième trimestre, atteignant 1,35 milliard de dollars. En conséquence, Take-Two a révisé à la baisse ses prévisions de réservations pour l’exercice 2025, passant de plus de 7 milliards de dollars à plus de 5,55 milliards de dollars.

UBISOFT a vu ses actions chuter d’environ 15 % après avoir averti que les réservations nettes du premier trimestre seraient d’environ 275 millions d’euros, bien en dessous des 376 millions d’euros attendus. L’entreprise a également déclaré un revenu d’exploitation ajusté de 401 millions d’euros pour l’exercice fiscal 2024. Ces performances inférieures aux attentes ont entraîné une baisse significative du cours de l’action.

