CONSENT PLACE, la startup qui veut donner de la valeur à votre consentement

Consentement et gestion des données sont devenus des sujets que les marques opèrent désormais avec rigueur. Et pour une bonne raison: celle de respecter une réglementation contraignante, qui s’est imposée face aux écarts de conduite, qui ont pu être jusqu’à l’heure du RGPD constatés et éviter des pénalités pouvant aller jusqu’à 20 millions d’euros.

Face à cette contrainte sont apparus de trop nombreuses fenêtres, obligeant les internautes à valider leur accord pour accéder aux services souhaités, et sans véritablement lire ce à quoi cela les engageait (j’en ai encore mal au doigt). Un moment que peu de marques ont saisi comme une opportunité pour mieux qualifier les attentes de leurs visiteurs.

C’est notamment à cela que répond CONSENTPLACE une plateforme qui recueille le consentement, qualifie les centres d’intérêts et rémunère les internautes en contrepartie de ce dernier.

Derrière cette idée simple se cache une technologie nouvelle génération et une startup créée par des pionniers de la tech et pas des moindres: Freddy Mini, Grégory Renard et Luc Julia.

Pour en parler nous recevons le CEO de CONSENTPLACE, Freddy Mini

