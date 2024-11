Corma : votre copilote pour gérer la proliferation d’applications SaaS dans votre entreprise

À l’heure où le marché SaaS (Software as a Service) devrait atteindre 800 milliards d’euros, les entreprises se retrouvent souvent confrontées à une prolifération d’applications et à un manque de contrôle sur leur gestion. Selon une étude de Gartner, 40 % des logiciels en entreprise sont utilisés sans autorisation. Les cofondateurs Héloïse Rozès, Samuel Bismut et Nikolai Fomm ont conçu Corma, une plateforme SaaS qui centralise la gestion des licences et des coûts, afin d’aider les entreprises à prendre le contrôle de leurs actifs numériques.

L’enjeu : rétablir la visibilité sur les outils numériques

La multiplication des applications SaaS rend difficile le suivi des outils utilisés par les équipes, surtout lorsqu’une partie des logiciels échappe aux processus d’achat centralisés. Les conséquences ? Des licences inutilisées ou en double, des coûts de renouvellement automatiques non maîtrisés et des risques de non-conformité, particulièrement préoccupants pour les entreprises soumises aux régulations RGPD et ISO 27001.

La solution Corma : une gestion centralisée et sécurisée

Corma propose un tableau de bord complet permettant de surveiller l’usage des applications SaaS par les salariés, en assurant le respect des réglementations RGPD. L’interface offre aux responsables IT et aux analystes financiers une vue d’ensemble, permettant d’optimiser la gestion des licences et des coûts, de renforcer la sécurité lors des off-boarding, et de réduire les failles grâce à une authentification centralisée via les solutions de Google et Microsoft. Aujourd’hui, 45 entreprises, dont Skello, font confiance à Corma pour rationaliser leur portefeuille SaaS.