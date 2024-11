THEREMIA lève 3 millions d’euros pour personnaliser les traitements médicaux

THEREMIA est une deeptech française spécialisée dans la médecine de précision. Elle a développé une plateforme d’intelligence artificielle permettant de personnaliser les traitements médicaux en fonction des spécificités de chaque patient. En ajustant des paramètres tels que la fréquence, le dosage et la formulation des médicaments, Theremia cherche à améliorer l’efficacité des traitements tout en réduisant les effets secondaires, un objectif central pour renforcer l’adhésion des patients.

Un enjeu crucial pour les soins médicaux

Les traitements standards, souvent développés pour des profils types de patients, montrent des limites importantes. Environ 60 % des patients abandonnent leur traitement en raison d’effets indésirables ou de résultats insuffisants. Theremia s’attaque à cette problématique en intégrant des modèles multi-échelles basés sur l’IA qui adaptent les médicaments aux particularités physiopathologiques des patients. Cette personnalisation permet de minimiser les risques et de maximiser l’efficacité des traitements, augmentant ainsi la probabilité que les patients respectent leur protocole de soins.

Une approche scientifique robuste

Theremia fonde son modèle sur des méthodes validées combinant data science, intelligence artificielle et pharmacologie. La startup collabore étroitement avec des praticiens spécialisés dans diverses pathologies, notamment celles du système nerveux central, telles que Parkinson, Alzheimer, la dépression et la sclérose en plaques. Ces partenariats permettent d’affiner en continu les algorithmes et d’assurer que les traitements proposés soient scientifiquement cohérents et adaptés aux spécificités de chaque maladie.

Impact pour les développeurs de médicaments

Dans un contexte où les entreprises pharmaceutiques doivent démontrer l’efficacité de leurs traitements pour des sous-groupes de patients spécifiques, Theremia offre une solution qui facilite la collecte de données de vie réelle (RWD). En permettant de prouver l’impact des traitements sur des groupes ciblés, Theremia soutient les entreprises dans leur démarche de « Value-Based Healthcare » et aide à renforcer la confiance des régulateurs, des payeurs et des patients.

Une équipe dirigeante complémentaire

Theremia est dirigée par Iris Maréchal, ancienne consultante au BCG spécialisée en santé publique et mathématiques, et par Chloé Geoffroy, pharmacienne, ingénieure et docteure en neurosciences. Ensemble, elles dirigent une équipe d’une dizaine de collaborateurs majoritairement issus de domaines scientifiques et technologiques, travaillant sur des projets centrés sur l’optimisation des traitements par l’IA.

Levée de fonds pour accélérer le développement

Theremia a récemment levé 3 millions d’euros en amorçage dans un tour de financement mené par Eurazeo et Salica Investments, avec le soutien d’Entrepreneur First, BPIFrance, et de business angels de renom. Ce financement vise à renforcer l’équipe scientifique et à développer des partenariats avec des instituts médicaux pour perfectionner l’algorithme de personnalisation des traitements. Theremia compte ainsi accélérer son déploiement en Europe et devenir un acteur de référence dans la médecine de précision.