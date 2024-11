Siit lève 4,72 millions € pour sa solution de service desk dopée à l’IA

Le service desk est un point de contact centralisé entre les employés et les services d’assistance d’une entreprise. Traditionnellement, il sert à gérer les incidents, répondre aux demandes, et assurer le suivi des problèmes IT, permettant ainsi aux collaborateurs de travailler sans interruption. Cependant, ce système a souvent été critiqué pour sa rigidité, sa complexité, et son manque de connectivité avec les autres outils utilisés au quotidien.

Le marché mondial des solutions ITSM (IT Service Management) est en pleine expansion, estimé à plus de 8,5 milliards d’euros en 2023 et attendu pour atteindre près de 12 milliards d’euros d’ici 2028, avec un taux de croissance annuel moyen de plus de 7 %. Ce marché est dominé par des acteurs historiques tels que ServiceNow, Freshservice, et Zendesk.

C’est dans ce contexte que Siit propose une alternative, en mettant l’accent sur une expérience utilisateur enrichie et une réponse instantanée grâce à l’intelligence artificielle.

Siit veut se distinguer de ses concurrents en intégrant des modèles de langage avancés pour rendre les interactions plus naturelles et intuitives. Contrairement aux systèmes traditionnels, souvent accusés de déshumaniser le support en rendant chaque interaction impersonnelle, Siit s’efforce de créer une expérience empathique, où chaque réponse est personnalisée et contextuellement adaptée. En combinant des capacités d’automatisation avec une approche conversationnelle, Siit réinvente la façon dont les employés perçoivent le service desk.

Les intégrations de Siit avec des outils clés comme les plateformes RH (HRIS), les systèmes de gestion d’appareils (MDM), et les outils de gestion des accès (IAM) en font un allié indispensable pour les équipes internes. Cette adaptabilité permet à chaque département, bien au-delà de l’IT, de bénéficier d’un service desk capable de répondre rapidement aux besoins spécifiques de chaque fonction. Cela marque une rupture avec les outils ITSM classiques, souvent perçus comme des solutions « one-size-fits-all ».

Vers une expérience service desk prédictive et personnalisée

Avec son IA capable d’apprendre des interactions passées, Siit transforme la gestion des tickets en un service préventif et personnalisé. Là où des concurrents comme ServiceNow et Zendesk offrent pour le moment des tableaux de bord statiques, Siit fournit des insights dynamiques et des analyses prédictives, permettant aux entreprises de mieux comprendre et anticiper les besoins de leurs collaborateurs.

Siit a récemment levé 4,72 millions d’euros en seed, dans un tour mené par StageOne Ventures et Seventure Partners. Cette levée de fonds permettra d’accélérer la stratégie de go-to-market, d’optimiser ses capacités en IA, et de renforcer ses équipes en ingénierie et en commercialisation.

Fondée par d’anciens talents d’Aircall, Siit a déjà convaincu de grandes entreprises telles que Ramp, Qonto, Swile et Gorgias, prouvant ainsi la pertinence de son service desk innovant face aux solutions classiques et ses ambitions pour le marché international.