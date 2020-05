Coronavirus: en difficulté dans la construction, Bouygues résiste dans les télécoms

Le géant français Bouygues a enregistré une perte nette au premier trimestre, subissant de lourds effets de la crise du coronavirus dans la construction mais résistant mieux dans les télécoms, a-t-il annoncé jeudi, sans donner de nouvelles prévisions. Le groupe a signé une perte trimestrielle de 204 millions d’euros, nettement creusée par rapport aux 59 millions enregistrés un an plus tôt. Ses revenus ont décliné de 9% à 7,22 milliards. Ces résultats « reflètent les premiers effets de la pandémie de Covid-19 », souligne Bouygues dans un communiqué.

Il n’est certes pas rare que le groupe soit dans le rouge au premier trimestre, car l’activité de sa filiale Colas, spécialisée dans les travaux routiers et ferroviaires, est très saisonnière. Mais, par rapport à un an plus tôt, sa perte est d’une autre ampleur en raison de la crise du coronavirus qui a privé le groupe de 750 millions d’euros de revenus. Les effets sont surtout violents dans la construction, dont les revenus chutent de 12% alors que les chantiers français sont tombés au « quasi-arrêt » mi-mars avec le début du confinement décrété contre la propagation du coronavirus. Désormais, « depuis la mi-avril, les activités de construction redémarrent progressivement leurs chantiers en France », mais « le rythme de reprise est conditionné notamment à l’accord des clients », détaille le groupe, soulignant le coût élevé des mesures sanitaires.

Des résultats plus faibles au deuxième trimestre

Pour l’heure, Bouygues, qui prévient que ses résultats souffriront plus lourdement au deuxième trimestre, ne donne pas de nouvelle prévision annuelle, après avoir renoncé en mars à ses précédents objectifs dans les premières semaines de la crise en France. Le groupe obtient néanmoins un soutien relatif de son autre grande branche, les télécoms, dont les revenus ont progressé (+2,5%) et où il a gagné de nouveaux abonnés dans le fixe comme le mobile.

« Les résultats commerciaux et financiers de Bouygues Telecom sont faiblement affectés par le Covid-19 au premier trimestre 2020 », souligne le groupe, même si la crise lui a coûté une vingtaine de millions d’euros dans le secteur à cause surtout de la fermeture de boutiques. Contrairement à ses deux grands concurrents, Eiffage et Vinci, Bouygues est actif dans les télécoms alors qu’il n’exploite quasiment pas d’autoroutes ou d’aéroports, des secteurs particulièrement exposés aux restrictions sur les déplacements.