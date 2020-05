Apple rachète NextVR pour mêler réalités virtuelle et augmentée

Apple a confirmé l’acquisition de NextVR, une startup spécialisée dans la production et la diffusion d’évènements en réalité virtuelle, au site d’information américain Bloomberg. Si le montant de la transaction reste inconnu, le site 9to5Mac avait estimé en avril qu’Apple était en pourparlers pour racheter NextVR pour environ 100 millions de dollars.

NextVR, qui a depuis sa création levé 116 millions de dollars et compte près d’une centaine d’employés, diffuse notamment des évènements sportifs et des concerts en direct via des casques de réalité virtuelle. Fondé en 2009 la startup a conclu des partenariats forts, notamment auprès de la NBA ou encore Fox Sports. NextVR collabore avec de célèbres marques auxquelles elle fournit ses contenus, à l’instar d’Oculus de Facebook, Sony ou encore Lenovo.

Un casque de réalité mixte pour Apple ?

Cette acquisition peut paraître surprenante de la part d’Apple qui s’intéresse habituellement plus à la réalité augmentée qu’à la réalité virtuelle. Le géant américain développe notamment des lunettes en réalité augmentée baptisées Apple Glass, qu’il espère voir sur le marché à partir de 2022, ainsi qu’un casque de réalité augmentée selon The Information. Cependant, la firme à la pomme pourrait par ce rachat diversifier ses opérations dans les nouvelles technologies, voyant peut-être dans la réalité virtuelle des opportunités plus prometteuses que dans la réalité augmentée.

Apple avait également mentionné son intention de combiner les capacités des réalités augmentée et virtuelle pour en faire un casque à part entière, esthétiquement similaire à l’Oculus Quest de Facebook. La technologie de NextVR pourrait donc s’avérer très utile pour les projets d’Apple de réaliser un casque de réalité mixte.

En mêlant ces technologies, le géant américain pourrait concurrencer Facebook et Microsoft qui développent respectivement Oculus et HoloLens, ce dernier proposant déjà une gamme de casques de réalité mixte. Néanmoins, Apple n’a pas confirmé ses ambitions liées à l’acquisition de NextVR. « Apple achète de temps en temps des entreprises technologiques plus petites, et nous ne discutons généralement pas de nos objectifs ou de nos projets », a simplement déclaré un porte-parole de l’entreprise.