Coronavirus: en difficulté, Uber supprime 3 700 emplois

Uber annonce mercredi la suppression de 14% de ses effectifs, soit 3 700 emplois à plein temps. Les emplois concernés devraient être liés aux pôles RH et service client. Le géant américain a déclaré que 20 millions de dollars en indemnité de licenciement seraient engagés.

La crise sanitaire mondiale a provoqué de nombreuses pertes financières dans certains secteurs, notamment celui de la mobilité. Le confinement est de mise aux Etats-Unis, en Europe et en Inde, les principaux marchés d’Uber. L’entreprise affirme que ces licenciements son nécessaires pour « protéger la société à long terme et permettra de sortir plus forts de cette crise ». Pour contribuer à cet effort, le PDG d’Uber Dara Khosrowshahi a annoncé qu’il renonçait à son salaire pour le reste de l’année.

« Notre activité a chuté de plus de 80% »

En début de semaine déjà, la filiale d’Uber au Moyen-Orient Careem a déclaré qu’elle supprimait 536 emplois, soit 31% de ses effectifs. L’entreprise basée à Dubaï est présente dans 14 pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. « Notre activité a chuté de plus de 80% », avait alors annoncé Mudassir Sheikha, PDG de Careem. Uber a par ailleurs annoncé l’arrêt de son service UberEats dans 7 pays de la région pour concentrer ses forces sur les marchés dits « prioritaires ». En effet, le géant américain mise sur son service de livraison de nourriture à domicile pour tenter de compenser ses pertes sur son principal service.

Dans le secteur de la mobilité, Uber n’est pas la seule startup à avoir du se séparer d’une partie conséquente de ses effectifs. Son principal rival Lyft a également annoncé la suppression de près de 1 000 emplois, ce qui correspond à 17% de ses effectifs. Cependant, Uber n’en est pas à son premier licenciement collectif. La startup de VTC a remercié près de 1 000 de ses employés l’an passé pour faire des économies sur son pôle marketing et d’ingéniérie. L’entreprise publiera ses résultats du premier trimestre jeudi 7 mai.