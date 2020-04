Coronavirus: Founders Future lance un appel à projets pour financer les startups à impact

Face à la crise sanitaire qui secoue le monde entier, de nombreuses startups à impact dans la lutte contre le Covid-19 peinent à émerger. Pour les soutenir, le fondateur de Founders Future Marc Menasé réunit avec un collectif d’entrepreneurs une enveloppe d’un million d’euros. L’appel à projets baptisé « Founders Future ACT » est notamment soutenu par Alexandre Arnault (Rimowa/LVMH), Ronan LeMoal (ex Arkea), Julie Chapon (Yuka), Cyril Chiche (Lydia), Thierry Gillier (Zadig & Voltaire), Fanny Picard (Alter Equity), Alexis Bonillo (Zenly), Marion Darrieutort (Elan Edelman) ou encore Severine Grégoire (ex Mes Docteurs), ainsi que par Decode Media.

« Founders Future ACT » s’adresse aux entrepreneurs porteurs d’une solution contribuant à faire reculer la pandémie de coronavirus ou à améliorer le quotidien de la population en matière de santé, d’éducation, d’alimentation, de mobilité ou encore de sécurité. Les candidats à l’appel à projet obtiendront une réponse sous 72 heures. Si elle est positive, ils disposeront d’un soutien financier leur permettant de mettre en place leur solution le plus rapidement possible. Les startups et groupes partenaires mettront également à leur disposition des moyens de communication, de paiement et de logiciel.

Se préparer au « monde d’après »

« Qu’il s’agisse de fabrication de produits et matériel médical ou autre, d’applications dans la santé, l’alimentaire ou autre, cet appel à projets, qui débute aujourd’hui sur www.foundersfuture.com a vocation à identifier à travers toute la France tous les projets à impact concrets » explique Marc Ménasé, fondateur et Partner de Founders Future.

Lancé en 2018, le venture studio Founders Future a déjà fait ses preuves en matière d’accompagnement de jeunes startups sur le plan opérationnel (produit, équipe et business développement) pour les faire décoller, en les épaulant de la phase de pré-amorçage à la série A.

Avec cet appel à projets, Marc Menasé entend soutenir des solutions efficaces sur le long terme pour se préparer au « monde d’après ». « La crise actuelle est un catalyseur des transformations à l’œuvre et l’arrêt de l’économie nous force à la réflexion du comment repartir », explique-t-il. « L’idée est aussi d’aider des entrepreneurs à transformer leurs entreprises ».