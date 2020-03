Coronavirus: la startup américaine Everlywell lance un kit de test à domicile

Alors que l’épidémie de coronavirus ne cesse de progresser et que les tests pour détecter la maladie manquent, la startup américaine Everlywell, spécialisée dans les tests médicaux à domicile, a annoncé le lancement d’un kit de test du Covid-19 réalisable à domicile. 30 000 kits devraient être prêts pour le lundi 23 mars aux États-Unis.

We are committed to fighting the spread of #COVID19 in the U.S. We should have a home test for #coronavirus available in 2 weeks or less. Read more about our efforts here: https://t.co/UcvZSowBYb

— Everlywell (@everly_well) March 16, 2020