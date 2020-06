Coronavirus : les risques de cyberguerre attisés par la pandémie

Nous avons échangé avec Guy-Philippe Goldstein, enseignant à l’école de guerre numérique et advisor pour PWC, à propos de Zoom et des problématiques de cybersécurité que rencontre l’application. Nous abordons également aussi sur les risques de cyberguerres attisés par cette pandémie surtout entre l’Iran et Israël.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Guy-Philippe Goldstein, advisor pour PWC sur les questions de cyberattaque et de cyberdéfense :

