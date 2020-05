Il y a 10 semaines (le 10 Mars 2020), on faisait un numéro spécial COVID dans Silicon Carne avec Alex Deve, Stéphane Kasriel et Romain Serman. On était alors au tout début de la crise du Corona Virus et mes invités parlaient du cataclysme qui pointait déjà le bout de son nez. J’avais envie de revenir 10 semaines plus tard avec les memes invites et voir si on avait vu juste mais aussi ce qu’on…