Coup de ménage chez Ubereats, Amazon, et Disney.

Ubereats veut éliminer les marques virtuelles qui se dédoublent sur sa plateforme

Cette semaine, Uber Eats retire des milliers de marques en ligne de son application par souci que la plate-forme soit obstruée par des restaurants proposant plusieurs options de livraison avec des noms différents mais le même menu. Ces marques virtuelles, des entreprises de livraison sans restaurant, ont proliféré sur les applications de livraison pendant la pandémie, devenant une bouée de sauvetage pour les restaurants qui ont utilisé leurs cuisines vides et leur personnel inactif pour tester de nouvelles idées et compenser les ventes perdues, ainsi qu’avec l’arrivée des ghost kitchen.

Le nombre de marques virtuelles sur Uber Eats a quadruplé cette année, passant de plus de 10 000 en 2021 à plus de 40 000, représentant maintenant 8 % des enseignes d’Uber Eats répertoriées aux États-Unis et au Canada mais moins de 2 % des réservations dans la région. Uber Eats prévoit de supprimer 5 000 enseignes, couvrant environ 13% des marques virtuelles en Amérique du Nord.

Amazon veut inciter ses clients à lire les fiches produits

Amazon a mis en place une nouvelle fonctionnalité qui consiste à avertir les clients que l’article qu’ils s’apprêtent à acheter a été souvent retourné, et ce afin de les inciter à lire les critiques et informations concernant le produit avant de l’acheter.

Cette mesure survient alors que les retours représentent un coût très important pour l’ensemble du secteur du commerce électronique, et se sont accrus considérablement pendant la pandémie et atteindrait aux Etats Unis plus de 16% selon la NRF.

Disney met fin à l’équipe en charge du metaverse

Disney a fermé son unité en charge du metaverse, dirigée par Mike White, et qui avait pour mission de créer des expériences interactives dans de nouveaux formats technologiques en utilisant les contenus et personnages de Disney. Ce sont 50 collaborateurs qui perdent leur emploi. Cette décision intervient dans le cadre d’un plan de restructuration qui devrait réduire les effectifs d’environ 7 000 personnes.