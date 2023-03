Connaissez-vous Thomas Reynaud, CEO de Garantme, solution de garantie pour les locataires et les propriétaires?

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Diplômé d’HEC en 2017, Thomas Reynaud a lancé Garantme à la fin de ses études, aux côtés d’Emile Karam. « L’idée nous est venue lors d’un projet étudiant », confie le CEO de la startup. « Nous étions très motivés par le fait de travailler ensemble et étions concernés par le problème de l’accès au logement. En creusant, on a vu cette belle opportunité d’aider les locataires à trouver leur logement ».

Garantme déploie donc une plateforme SaaS permettant aux professionnels de l’immobilier de sécuriser la gestion locative en assurant les propriétaires, ainsi qu’une offre à destination des locataires en quête de garants. Forte d’une centaine de collaborateurs, l’entreprise revendique 3 500 agences immobilières partenaires et 65 000 locataires certifiés.

Pour rappel, l’entreprise a levé 15 millions d’euros en janvier dernier. Ce tour de table est mené par Bpifrance via son fonds Digital Venture, Bonsaï, 115K, New Alpha et Axeleo Capital.

Retrouvez l’interview complète de Thomas Reynaud, co-fondateur et CEO de Garantme: