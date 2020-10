Cryptomonnaies: PayPal pourrait racheter BitGo, pionnier des transactions sécurisées

PayPal poursuit ses ambitions en matière de cryptomonnaies. Le géant américain des paiements est en pourparlers pour acquérir BitGo, spécialisé dans la sécurisation des échanges en cryptomonnaies, et serait intéressé par d’autres entreprises du secteur, selon des sources de Bloomberg. Cette information survient quelques jours après l’annonce d’un nouveau service chez PayPal dédié à la gestion de cryptomonnaies.

Aux États-Unis, les utilisateurs de PayPal pourront en effet acheter, conserver et vendre des cryptomonnaies dont le Bitcoin, l’Ethereum, le Bitcoin Cash et le Litecoin, et faire des achats par ce biais chez les 26 millions de commerçants de son réseau. Lancé en partenariat avec l’entreprise Paxos, ce nouveau service sera disponible début 2021 et devrait rapidement s’étendre dans d’autres pays.

«Le passage à des formes numériques de monnaies est inévitable »

«Le passage à des formes numériques de monnaies est inévitable, ce qui apporte des avantages évidents en termes d’inclusion et d’accès financiers, d’efficacité et de rapidité du système de paiement», a déclaré Dan Schulman, président et directeur général de PayPal. «Les commerçants PayPal n’auront pas de frais d’intégration ni de frais supplémentaires, car toutes les transactions seront réglées en monnaie fiduciaire à leurs taux PayPal actuels. En fait, la cryptomonnaie devient simplement une autre source de financement dans le portefeuille numérique de PayPal», précise également l’entreprise.

Avec BitGo dans ses filets, PayPal pourrait renforcer son offre en y apportant une dimension sécuritaire supplémentaire. Lancé en 2013, BitGo propose un portefeuille de cryptomonnaies pour sécuriser les transactions. La startup basée à Palo Alto prend notamment en charge le Bitcoin, l’Ethereum et le Litecoin, et se définit comme une pionnière sur le marché de la sécurisation des échanges.

Si un rachat par PayPal est envisageable prochainement, le montant possible de la transaction est encore inconnu. Pour rappel, BitGo a levé 58,5 millions de dollars en 2018, portant la valeur de l’entreprise à 170 millions de dollars selon PitchBook.