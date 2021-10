Cryptomonnaies: pourquoi a16z et Coinbase misent sur la plateforme de trading indienne CoinSwitch Kuber

Le marché indien des cryptomonnaies a augmenté de plus de 600% au cours des 12 derniers mois, selon un rapport de Chainalysis publié cette semaine. CoinSwitch Kuber, l’une des plus importantes plateformes de trading de cryptomonnaies en Inde, lève 260 millions de dollars en série C auprès d’Andreessen Horowitz (a16z) et Coinbase Ventures, avec la participation des investisseurs historiques dont Sequoia Capital, Tiger Global Management et Ribbit Capital. Désormais valorisé à 1,9 milliard de dollars, CoinSwitch Kuber devient la 30ème startup indienne à atteindre le statut de licorne depuis le début de l’année.

Il s’agit du premier investissement d’Andreessen Horowitz en Inde, qui mise ici sur l’essor des cryptomonnaies dans le pays. « Nous sommes incroyablement enthousiastes quant à l’opportunité du marché de la crypto en Inde, et avec sa croissance éclatante, CoinSwitch s’est imposé comme la principale plateforme du pays », commente David George, associé général chez Andreessen Horowitz.

Un contexte favorable?

Fondé en 2017 et lancé sur le marché indien en 2020, CoinSwitch Kuber est l’une des rares plateformes d’échange de cryptomonnaies du pays. La startup basée à Bangalore permet à ses utilisateurs d’acheter et de vendre 70 devises de cryptomonnaies différentes, en proposant une expérience simplifiée. Elle revendique plus de 10 millions d’utilisateurs enregistrés, dont une majorité de novices de moins de 29 ans.

Cette levée de fonds intervient dans un contexte favorable pour le marché indien des cryptomonnaies. En effet, la Cour suprême du pays a levé l’interdiction des cryptomonnaies en mars 2020, poussant les banques à se montrer plus favorable envers les plateformes de trading. Malgré les intentions énoncées de l’Inde, qui souhaite toujours interdire les cryptomonnaies au profit d’une monnaie numérique nationale, les investisseurs semblent miser leur essor dans le pays.

Sur le marché mondial, la plateforme d’échange de cryptomonnaies Coinbase, qui investit dans CoinSwitch Kuber via son fonds d’investissement, est l’un des premiers acteurs. Entrée en Bourse en mars dernier, la startup a ouvert la voie, puisqu’aucune entreprise entièrement dédiée aux cryptomonnaies n’était entrée à Wall Street auparavant. Le numéro un mondial reste le Chinois Binance, qui compte plus de 28 millions de visiteurs hebdomadaires sur sa plateforme.

Une valorisation quasiment quadruplée

Ce tour de table porte le montant du capital de l’entreprise à 300 millions de dollars. En avril dernier, la startup était évaluée à 500 millions de dollars seulement, contre 1,9 milliard aujourd’hui. CoinSwitch est ainsi devenue la deuxième licorne du pays dans le secteur des cryptomonnaies après que CoinDCX, soutenue par B Capital, ait atteint le rang de licorne en août dernier.

CoinSwitch ambitionne d’atteindre prochainement les 50 millions d’utilisateurs et de développer de nouveaux services, comme les prêts pour les investisseurs particuliers. La société a également fait part de son intention de s’adresser aux clients institutionnels et de créer un fonds pour l’écosystème.

CoinSwitch Kuber : les données clés

Fondateurs : Ashish Singhal, Govind Soni, Vimal Sagar Tiwari

Création : 2017

Siège social : Bangalore, Inde

Secteur : FinTech, cryptomonnaies

Financement : 260 millions de dollars en série C auprès d’Andreessen Horowitz (a16z) et Coinbase Ventures, avec la participation des investisseurs historiques dont Sequoia Capital, Tiger Global Management et Ribbit Capital.